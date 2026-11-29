میا علی کی دیشی انداز میں شاندار واپسی
اداکارہ میا علی نے اپنی نئی تصویروں میں روایتی لباس میں اپنی خوبصورتی کا لوہا منوا دیا ہے۔ ان کا انداز اس قدر پرکشش ہے کہ مداح حیران رہ گئے ہیں۔
پاکستانی اداکارہ میا علی کی روایتی دیشی انداز نے مداحوں کو مسحور کر دیا ہے۔ تازہ ترین تصاویر میں انہوں نے ہلکے گلابی رنگ کی فلیئر سکرٹ پہنی ہوئی ہے جو زمین تک پہنچنے والی ہے۔ اس لباس کا اوپری حصہ گہرے جامنی رنگ کا ہے جس پر سنہری رنگ کی خوبصورت اور نفیس کڑھائی کی گئی ہے۔ اس خوبصورت لباس کے ساتھ میا علی نے ایک بھرپور جامنی رنگ کا دوپٹا بھی استعمال کیا ہے جو ان کے کندھوں پر گرے ہوئے ہیں۔ ان کے بالوں کو صاف ستھرا انداز میں بنایا گیا ہے اور چہرے پر قدرتی میک اپ ہے۔ انہوں نے سنہری رنگ کی بڑی بالیاں اور مٹی کا ٹکا بھی لگایا ہے۔ یہ تمام جزیات مل کر ان کی شخصیت میں ایک شاہانہ جلوہ پیدا کرتے ہیں۔.
پاکستانی اداکارہ میا علی کی روایتی دیشی انداز نے مداحوں کو مسحور کر دیا ہے۔ تازہ ترین تصاویر میں انہوں نے ہلکے گلابی رنگ کی فلیئر سکرٹ پہنی ہوئی ہے جو زمین تک پہنچنے والی ہے۔ اس لباس کا اوپری حصہ گہرے جامنی رنگ کا ہے جس پر سنہری رنگ کی خوبصورت اور نفیس کڑھائی کی گئی ہے۔ اس خوبصورت لباس کے ساتھ میا علی نے ایک بھرپور جامنی رنگ کا دوپٹا بھی استعمال کیا ہے جو ان کے کندھوں پر گرے ہوئے ہیں۔ ان کے بالوں کو صاف ستھرا انداز میں بنایا گیا ہے اور چہرے پر قدرتی میک اپ ہے۔ انہوں نے سنہری رنگ کی بڑی بالیاں اور مٹی کا ٹکا بھی لگایا ہے۔ یہ تمام جزیات مل کر ان کی شخصیت میں ایک شاہانہ جلوہ پیدا کرتے ہیں۔
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