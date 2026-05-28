میتھیو پیری کے معاون کو 41 ماہ قید کی سزا

میتھیو پیری کو مہلک کیتامین انجیکشن دینے والے ان کے ذاتی معاون کینتھ ایواماسا کو 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔
میتھیو پیری کے ذاتی معاون کینتھ ایواماسا کو بدھ کو وفاقی عدالت میں 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ ایواماسا نے پیری کو کیتامین کا مہلک انجیکشن لگایا تھا جس کے بعد وہ اپنے گھر کے گرم ٹب میں بے ہوش پائے گئے اور انتقال کر گئے۔ جج شیرلین گارنیٹ نے یہ سزا سنائی جبکہ استغاثہ نے ایواماسا کو پیری کا منشیات فراہم کرنے والا اور اس کی عادت کو برقرار رکھنے میں مددگار قرار دیا۔ عدالت میں پیش ہونے والے ایواماسا نے پیری کے خاندان سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اس فعل پر ہمیشہ پچھتائے گا۔ ایواماسا نے اپنی درخواست میں اعتراف کیا کہ اس نے پیری کو بار بار کیتامین کے انجیکشن لگائے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تحقیقات سے پتا چلا کہ ایواماسا نے اکتوبر 2023 میں پیری کو کم از کم دو بار بے ہوش پایا لیکن اس کے باوجود انجیکشن جاری رکھے۔ پیری کی موت کے دن، ایواماسا نے انہیں انجیکشن لگایا اور پھر گھر سے باہر کاموں کے لیے چلا گیا، جب واپس آیا تو پیری کی لاش گرم ٹب میں تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ کیتامین کا شدید اثر تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر ڈوب گئے۔ پیری کے سوتیلے والد کیتھ موریسن نے عدالت میں کہا کہ ایواماسا نے پیری کی بڑھتی ہوئی کیتامین کی عادت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی اور وہ اس گھر میں شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ موریسن نے ایواماسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم اسے انجیکشن لگاتے رہے اور فون کال کرنے کے بجائے اپنی آرام دہ زندگی گزارتے رہے۔ پیری کی کاروباری مینیجر لیزا فرگوسن نے بھی عدالت میں بیان دیا کہ ایواماسا نے پیری پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور وہ اسے قتل کرنے والا عفریت ہے۔ اس کیس میں پانچ افراد کو سزا سنائی گئی ہے، جن میں دو ڈاکٹر، ایک منشیات فروش اور ایک بیچوان شامل ہیں۔ جسوین سنگھا نامی منشیات فروش کو ' کیتامین کوئین' کا لقب دیا گیا اور اسے 15 سال قید کی سزا ملی۔ پیری کو 90 کی دہائی میں مشہور امریکی سٹ کام ' فرینڈز ' میں چاندلر بنگ کے کردار کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں کئی بار منشیات کی لت کا سامنا کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایواماسا کے طرز عمل سے پیری کو بچایا جا سکتا تھا لیکن اس نے لاپرواہی سے کام لیا۔ اسے دو سال کی نگرانی میں رہائی اور 10,000 ڈالر جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا.
