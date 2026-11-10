میرا عباس نے مریم نواز کا شکر ادا کیا
اداکارہ میرا عباس نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو اپنی بہن شائستہ عباس کے علاج اور لندن میں تدفین کے انتظامات میں مدد پر شکریہ ادا کیا ہے۔
اداکارہ اور ٹیلی ویژن شخصیت میرا عباس نے سوشل میڈیا کے ذریعے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن شائستہ عباس کے کینسر کے علاج اور ان کی آخری رسومات کے انتظامات میں فراہم کردہ اہم تعاون کی تفصیلات شیئر کیں۔ میرا عباس کا کہنا تھا کہ مشکل کے اس لمحات میں وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے کی گئی مدد ان کے خاندان کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوئی۔
مریم نواز شریف کا خصوصی تعاون
میرا عباس نے وضاحت کی کہ ان کی بہن شائستہ عباس طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ بیماری سے شدید لڑائی کے بعد وہ لندن میں انتقال کرگئیں۔ اداکارہ نے بتایا کہ مریم نواز شریف نے ان کے خاندان کی مدد کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ان کی بہن اب اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان کی نیکی اور مدد کا کرم ان کے خاندان ہمیشہ یاد رکھے گا۔Also readپاکستان نے سری لنکا کے خلاف افتتاحی ٹیسٹ میں 434 رنز بنائے
برطانوی ہائی کمشنر سے رابطہ
مریم نواز شریف نے صرف علاج کے بجائے تدفین کے انتظامات میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ میرا عباس کے مطابق وزیراعلیٰ نے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر سے براہ راست رابطہ کیا۔ اس رابطے کا مقصد انگریلینڈ میں تدفین کے انتظامات کو آسان بنانا تھا۔ مریم نواز کی کوششوں اور سرکاری تعاون کی بدولت تمام ضروری کاغذی کارروائیوں اور دیگر پابندیوں کو حل کیا گیا۔
لندن میں آخری رسومات کی ادائیگی
وزیراعلیٰ پنجاب کی مداخلت اور مدد کی بدولت شائستہ عباس کی آخری رسومات کو کامیابی سے ادا کردیا گیا۔ میرا عباس نے تصدیق کی کہ مریم نواز کی جانب سے فراہم کردہ سہولتوں نے ان کے خاندان پر بوجھ کم کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں مرحومہ شائستہ عباس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر یہ تعاون ان کے لیے بہت بڑی تسلی کا باعث بنا۔
مریم نواز کے لیے دعاؤں کی اپیل
اداکارہ نے اپنی پوسٹ کے اختتام پر مریم نواز شریف کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ وزیراعلیٰ کو انسانیت کی خدمت کرنے میں ہمیشہ کامیاب رکھے۔ میرا عباس نے دعا مانگی کہ اس نیکی اور بے لوث تعاون کا اجر انہیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا تعاون جو مشکل وقت میں کیا جائے وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔
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