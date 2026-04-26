میرا کے والد کو ہارٹ اٹیک، اداکارہ نے مداحوں سے دعاؤں کی درخواست

فلم اسٹار میرا کے والد شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اداکارہ نے مداحوں سے والد کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے کی اپیل کی ہے۔
فلم اسٹار میرا نے والد صاحب کے شدید ہارٹ اٹیک کے بعد مداحوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے والد کی حالت تشویشناک ہے۔ اداکارہ نے یہ پریشان کن خبر اپنے خاندان کے ایک نجی اسپتال میں صحت کے ایمرجنسی سے نمٹنے کے دوران شیئر کی۔ میرا کے مطابق، ان کے والد کو طبی علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا بعد ازاں طبی معائنہ میں پتا چلا کہ ان کے دل کی تین شریانیں بلاک ہو گئی ہیں، جس کے باعث فوری طبی دیکھ بھال ضروری تھی۔ اداکارہ نے مزید بتایا کہ اگلے ہفتے ممکنہ طور پر پہلی سرجری سمیت متعدد طبی عمل کیے جانے کی توقع ہے۔ ان کی اس خبر پر بہت سے مداحوں نے غم و دکھ کا اظہار کیا اور والد کی جلد صحت یابی اور کامیاب علاج کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میرا کے لیے یہ صحت کا بحران ایک اہم وقت پر آیا ہے، کیونکہ ان کی آنے والی فلم ' سائیکو ' کی ریلیز بکرا عید کے قریب متوقع ہے۔ اس پروجیکٹ نے پہلے ہی اپنی اسٹار سے بھری کاسٹ کی وجہ سے ہلچل مچا دی ہے، جس میں سونیا حسین، شان شاہد اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے دیگر نمایاں فنکاروں سمیت بڑے نام شامل ہیں۔ فلم ' سائیکو ' کی کہانی ایک سنسنی خیز موضوع پر مبنی ہے اور اس میں اداکاراؤں نے انتہائی مہارت سے اپنے کردار نبھائے ہیں۔ فلم کے ٹریلر نے مداحوں میں اس فلم کے بارے میں مزید تجسس پیدا کر دیا ہے۔ میرا نے اپنی فلم وں میں مختلف کرداروں کو بخوبی نبھایا ہے اور ان کی اداکاری کی دنیا بھر میں تعریف کی جاتی ہے۔ میرا پاکستان کی سب سے پہچانی جانے والی فلم شخصیتوں میں سے ایک ہیں اور وہ کئی دہائیوں سے منظر عام پر رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاندار اداکاری اور منفرد انداز کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں ایک خاص مقام بنایا ہے۔ ان کی فلم وں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ میرا نے ہمیشہ اپنے کام سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک باصلاحیت اور محنتی اداکارہ ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے خبریں سن کر ان کے مداح اور فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد پریشان ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرا کی جانب سے مداحوں سے دعاؤں کی درخواست نے ان کے مداحوں کو مزید متاثر کیا ہے اور وہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جلد صحت یابی عطا فرمائے اور میرا کو بھی صبر کی طاقت دے۔ یہ خبر پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک صدمہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ میرا کا والد جلد از جلد مکمل صحت یابی حاصل کر لیں گے.
