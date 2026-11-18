میر رضا قتل کیس: والدین کی کارروائی کا مطالبہ
میر رضا علی خان کے والدین نے سندھ حکومت کو خط لکھتے ہوئے کمیشن کی سفارشات پر فوری عمل درآمد، پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی اور تحقیقاتی کمیٹیوں کی پیش رفت کی شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔
میر رضا علی خان کے قتل کیس میں انکوائری کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کی رفتار کو لے کر متاثرہ خاندان نے حکومت سندھ پر شدید تنقید کرتے ہوئے فوری توجہ طلب کی ہے۔ مقتول کے والدین میر حسین اور مریم حسین نے سپریم کورٹ کے وکیل جبران ناصر کے ذریعے وزیر داخلہ سندھ ، وزیراعلیٰ سندھ، وفاقی وزیر داخلہ اور ڈی جی رینجرز کو باقاعدہ خط ارسال کیا ہے۔ خط میں حکومت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ انکوائری کمیشن کی سفارشات پر فوری اور مؤثر طریقے سے عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ مظلوم کے حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔
کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کی تاخیر
خط میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 20 اکتوبر 2026 کے نوٹیفکیشن کے تحت کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کا بنیادی مقصد میر رضا علی خان کی موت سے متعلق انکوائری کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ کو اس کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمیشن کی رپورٹ پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کرائیں، تاہم متاثرہ خاندان کو تاحال اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔Also readساہیوال: بھارتی خفیہ ایجنٹ کے شبہ میں گرفتاری اور بم برآمد
کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے پولیس افسران کے طرز عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک رکنی کمیٹی، متعلقہ افسران کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت کارروائی کے لیے 3 رکنی کمیٹی، اور میر رضا علی خان کے قتل کے مقدمے کی تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسامہ شیخ کے خلاف محکمانہ انکوائری اور شہریار میمن کے کردار کی تحقیقات شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ان اقدامات پر ہونے والی پیش رفت سے مقتول کے والدین کو آگاہ نہیں کیا گیا۔
پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ
23 اکتوبر 2026 کو جاری نوٹیفکیشن کے تحت ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار علی لارک کی سربراہی میں ایک رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی، جسے انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں نامزد پولیس افسران اور اہلکاروں کے کردار کا جائزہ لینے اور اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وکیل جبران ناصر کے مطابق کمیٹی کے قیام کو 26 روز گزرنے کے باوجود میر رضا کے والدین کو اس کی کارروائی، تحقیقات اور نتائج سے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی گئی، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔
خط میں اس ایک رکنی کمیٹی کے قیام کے طریقہ کار پر بھی اعتراض کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نوٹیفکیشن میں متعلقہ افسران کے خلاف نافذ العمل محکمانہ قوانین، یعنی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز کے تحت کارروائی کا واضح ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس صورت حال میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بھی پہلے سے مکمل ہونے والی انکوائری کی محض تکرار بن کر رہ جائے گی اور ذمہ دار افسران کے خلاف عملی احتساب کے بجائے معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہوگا۔ والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ افسران کے خلاف شوکاز نوٹس، چارج شیٹ اور باقاعدہ محکمانہ انکوائری کے ذریعے کارروائی کی جائے تاکہ کمیشن کی سفارشات پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہو سکے۔
نامزد افسران کی کارروائی اور جے آئی ٹی کی شفافیت
مقتول کے والدین نے خط میں ان پولیس افسران کے نام بھی درج کیے ہیں جن کے کردار کا کمیشن کی رپورٹ میں جائزہ لیا گیا تھا، جن میں ڈی آئی جی امیر فاروقی، ڈی آئی جی فرخ لانجر، ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو، ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ، ایس پی عثمان سدوزئی، ایس ایچ او عدیل افضل، سب انسپکٹر شبیر لغاری، ڈی ایس پی سراج لاشاری، اے ایس پی ندا جنید اور انسپکٹر غوث شامل ہیں۔ خط میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان میں سے متعدد افسران تاحال اپنے عہدوں پر معمول کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں، اس لیے حکومت واضح کرے کہ ان کے خلاف محکمانہ قوانین کے تحت اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے۔
تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے خط میں بتایا گیا ہے کہ سندھ کے محکمہ داخلہ نے 23 اکتوبر 2026 کو وزارت داخلہ حکومت پاکستان کو خط لکھ کر ایف آئی اے کے گریڈ 20 کے افسر کو کمیٹی کا سربراہ نامزد کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس کمیٹی کو متعلقہ پولیس افسران کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات 201، 166(2) اور 218 کے تحت معاملات کی تحقیقات کرنا تھیں، جبکہ اس میں ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی بلوچ اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نعیم احمد شیخ کو بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن مقتول کے والدین کے مطابق انہیں تاحال کمیٹی کی حتمی تشکیل اور اس کی کارروائی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔
والدین کی حیثیت اور آنے والے مراحل
خط میں کہا گیا ہے کہ مقتول کے والدین اس کیس میں اہم گواہ ہیں اور پولیس کی مبینہ غفلت، کوتاہی اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کے حوالے سے اہم معلومات رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود انہیں کمیٹی نے اب تک طلب نہیں کیا، جس کی وجہ سے تحقیقات کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ والدین نے کمیٹی کا حتمی نوٹیفکیشن فراہم کرنے اور تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔
والدین نے تحقیقاتی کمیٹی کی پیش رفت سے آگاہ کرنے اور غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) میں رینجرز کے نامزد نمائندے کی عدم شرکت کو بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میر رضا علی خان قتل کیس میں عدالتی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کی رفتار اور مختلف تحقیقاتی کمیٹیوں کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے متاثرہ خاندان نے تمام متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics