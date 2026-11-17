میر رضا قتل کیس: جے آئی ٹی سربراہ عرفان بلوچ کی تفتیشی حقائق اور فرانزک رپورٹ کی تفصیلات
ڈی آئی جی عرفان بلوچ کا اعلان کہ میر رضا قتل کیس کی ٹیکنیکل تفتیز جاری ہے اور فرانزک رپورٹ کے بعد گرفتاریاں ہوں گی۔
کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں قتل ہونے والے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی عرفان بلوچ نے تصدیق کی ہے کہ اس پیچیدہ کیس کی تکنیکی بنیادوں پر گہری اور تفصیلی تفتیز جاری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ابتدائی مراحل میں پولیس کی جانب سے جو غفلت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اس کی جبران کے لیے فی الحال باقی تمام پہلوؤں کو بھی شامل کر کے تحقیقات کو مزید وسیع اور مستحکم بنایا جا رہا ہے۔
عرفان بلوچ کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کی کارکردگی
ڈی آئی جی عرفان بلوچ نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا سب سے اہم مقصد اور مقصدی سفر میر رضا کے اہل خانہ سے ملاقات کرنا تھا تاکہ انہیں اب تک کی کیس پیش رفت کے حوالے سے مکمل اور واضح آگاہی دی جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کیس کی تکنیکی اور سائنسی بنیادوں پر تفتیز کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے جس میں تمام ممکنہ شواہد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو مزید مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جائے گا تاکہ مجرموں کو سزا دی جا سکے۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
نارتھ ناظم آباد اسلحے کی فرانزک جانچ کی نوعیت
اس موقع پر تفصیلات کا تبادلہ کرتے ہوئے ڈی آئی جی عرفان بلوچ نے بتایا کہ نارتھ ناظم آباد میں واقع ویفلیکس کی برانچ سے برآمد ہونے والے اسلحے کے نمونوں کو لے جایا گیا ہے۔ ان نمونوں کی فرانزک تجزیاتی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے جو کہ کیس کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ کیس کے جو بھی پہلو ابھی باقی ہیں، انہیں بھی مکمل طور پر سامنے لایا جائے تاکہ کوئی بھی شکست باقی نہ رہے۔
مقتول کے والد کا ابتدائی پولیس کارروائی پر شدید اعتراض
میڈیا سے گفتگو کے دوران مقتول میر رضا کے والد نے اپنی شدید مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جو کام اور تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ کام اگر ابتدائی تفتیشی ٹیم کو عہدے پر ہوتی اور احتیاط برتی جاتی تو بہتر ہوتا۔ تاہم، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جے آئی ٹی پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا اور امید کی کہ اب تحقیقات مزید تیزی اور شفافیت کے ساتھ آگے بڑھیں گی تاکہ ان کے بچے کی سزا دی جا سکے۔
کرپشن اور خونریزی کے خلاف قومی یکجہتی کا پیغام
اس موقع پر ایک واضح اور بااختیار پیغام دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر پورے ملک میں مختلف صوبوں اور شہروں میں پیٹرول کی قیمتوں میں 3 روپے کی کمی اور ڈیزل کے نرخ برقرار رکھنے جیسی معاشی تبدیلیاں ممکن ہیں، تو کراچی میں کیوں خونریزی برداشت کی جائے۔ اس جملے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نظام میں اصلاحات اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانا سرکاری ترجیح ہونی چاہیے۔
کیس کی مزید تکنیکی تفتیز اور مستقبل کی کارروائیاں
ابھی تک کیس کی تکنیکی اور سائنسی تفتیز کو جاری رکھا گیا ہے جس کا مقصد تمام ثبوتوں کو ایک جگہ لانا ہے۔ جے آئی ٹی کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جب بھی فرینزک رپورٹ مکمل ہوگی اور مزید شواہد سامنے آئیں گے، تو اس کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ کیس اب صرف مقامی سطح پر محدود نہیں ہے بلکہ یہ ملک کی قانون نافذ کرنے والی اداروں کی کارکردگی کا بھی ایک اہم ٹیسٹ ہے۔
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