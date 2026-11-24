میر رضا کیس: 14 دن کی مہلت منظور، مشتبہ افراد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس منگوائے جائیں گے
جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے میر رضا کیس میں تفتیشی افسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے چالان جمع کرانے کے لیے 14 روز کی مہلت دے دی ہے اور مشتبہ افراد کے سوشل میڈیا ریکارڈ حاصل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔
جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے میر رضا کیس میں تفتیشی افسر کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے مشتبہ افراد علی شاذ اور احمد بھاردے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہمی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کیس کے چالان جمع کرانے کے لیے تفتیشی افسر کو مزید 14 روز کی مہلت بھی دے دی ہے۔
عدالتی کارروائی اور دستاویزی ثبوت
کیس کے تفتیشی افسر، اہلخانہ کے وکیل جبران ناصر اور دیگر نمائندگان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی درخواست دائر کی گئی تھی لیکن اس میں کوئی انفارمیشن حاصل نہیں ہوئی۔ مدعی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ابھی دائر کی گئی درخواست واٹس ایپ ریکارڈ کی فراہمی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ اور فیس بک کے اکاؤنٹس کی تفصیلات صرف میٹا کمپنی فراہم کر سکتی ہے۔Also readروسی حملوں میں یوکرین کے کیف ریجن میں کم از کم 14 افراد ہلاک
مشتبہ افراد کے موقف اور موبائل فونز
عدالت نے علی شاذ اور احمد بھاردے سے متعلق مزید تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ دونوں افراد کون ہیں۔ مشتبہ افراد علی شاذ اور احمد بھاردے عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ علی شاذ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ وہ تفتیشی افسر کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں رکھتے۔ عدالت نے مشتبہ افراد کے موبائل فونز کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں موجود ہیں اور کیا وہ لائیو کھول کر ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔
جے آئی ٹی کارروائی اور اگلے اقدامات
عدالت نے تفتیشی افسر ڈی ایس پی فرید خان سے استفسار کیا کہ کل جے آئی ٹی نے کیا کیا کارروائی کی ہے۔ ڈی ایس پی فرید خان نے بتایا کہ 7 گواہان کو جے آئی ٹی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت سے میر رضا اور اس کے دوستوں کے سوشل اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی میر رضا کے بزنس پارٹنرز کے سوشل اکاؤنٹس اور آئی کلاؤڈ تک رسائی فراہم کرنے کا حکم طلب کیا گیا۔
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