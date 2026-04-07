میر جعفر کی اولاد کو ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا، شہریت پر سوالات

مرشد آباد کے نواب خاندان کے افراد کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کے بعد شہریت کے ثبوت دینے کا کہا گیا ہے۔
میر جعفر کی اولاد کو ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے، انہیں اب ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی ہندوستان کے شہری ہیں۔ آزادی کے 79 سال بعد، 89 سالہ سید عامر مرزا کو اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا تعلق اس ملک سے ہے، جس کے ایک حصے پر ان کے آباؤ اجداد کی حکومت تھی۔ سید عامر مرزا، جن کا تعلق میر جعفر سے ہے، جو تاریخ میں بنگال کے نواب سراج الدولہ سے غداری کرنے والے حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس صورتحال کو ایک المناک سانحہ قرار دیتے ہیں۔ انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے بعد ان کے ناموں کو
فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ سید عامر مرزا کے پاس مرکزی حکومت کی جانب سے ملنے والی شاہی پنشن کے ثبوت موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ہندوستان کے شہری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں انڈیا کا شہری نہ سمجھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مرشد آباد کے اصل باشندے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو چنا۔\اس کے علاوہ، سید عامر مرزا کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے والد ہمیشہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے پرجوش رہتے تھے اور اب ان کا نام ووٹر لسٹ سے خارج کرنا ان کی عزت کی توہین ہے۔ 82 سالہ سید رضا علی مرزا کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے ووٹ ڈالتے رہے ہیں اور اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بھی میر جعفر کی اولاد میں سے ہیں اور مرشد آباد کے لال باغ میں رہتے ہیں۔ انہیں جب ووٹر لسٹ سے نام خارج ہونے کا پتہ چلا تو وہ دو رات تک سو نہ سکے۔ پروفیسر فاروق عبداللہ جو کہ مرشد آباد کے لال باغ کالج میں تاریخ کے پروفیسر ہیں، نے بتایا کہ مرشد آباد نے تقسیم کے بعد پاکستان جانے کے بجائے ہندوستان میں شمولیت اختیار کی، جس میں اس وقت کے نواب واصف علی مرزا نے اہم کردار ادا کیا۔\پروفیسر فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ اگر نواب خاندان چاہتے تو وہ پاکستان، انگلینڈ یا دنیا کے کسی اور حصے میں جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کو چنا۔ یہ صورتحال ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ اس معاملے نے مرشد آباد کے نواب خاندان میں ایک گہری تشویش پیدا کر دی ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ معاملہ ہندوستان میں شہریت اور ووٹر لسٹوں کے اندراج کے طریقہ کار پر بھی سوالیہ نشان لگاتا ہے
