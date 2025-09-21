میر لائق علی کا فرار: حیدرآباد کے وزیر اعظم کی پراسرار کہانی

یہ کہانی میر لائق علی کی ہے، جو حیدرآباد کے آخری وزیر اعظم تھے، جنھوں نے پاکستان فرار ہونے کے لیے انڈین سکیورٹی کو چکمہ دیا۔ یہ کہانی، جسے نریندر لوتھر کی کتاب 'حیدرآباد: اے بائیوگرافی' میں بیان کیا گیا ہے، اس وقت کی سیاسی کشیدگی، سازشوں اور فرار کے ایک دلچسپ سلسلے کو بیان کرتی ہے۔
ریڈیو پاکستان کی خبر نشر ہونے کے فوراً بعد دہلی میں انڈین سفارت خانے سے کراچی میں موجود انڈین سفارت خانے کو ایک فوری کال موصول ہوئی۔ اس کال کا مقصد اس وقت کے انڈین سفیر شری پرکاش کی جانب سے اس وقت کے وزیر داخلہ سردار پٹیل سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا تھا۔ یہ کال اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ پرکاش اس بات سے پریشان تھے کہ ریڈیو پاکستان نے یہ خبر نشر کی تھی کہ لائق علی نے کراچی میں ایک سرکاری عشائیے میں شرکت کی ہے۔ لائق علی اس وقت
نظام حکومت کے آخری وزیر اعظم تھے اور ان کی موجودگی ایک حساس معاملہ تھا۔ بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بی بی سی نے خبر دی کہ میر لائق علی نے نظام حکومت کے آخری وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اور آپریشن پولو کے بعد انڈین افواج نے انہیں حیدرآباد (دکن) کے بیگم پیٹ میں نظر بند کر دیا۔ اس نظر بندی کے ڈیڑھ سال بعد، لائق علی اور ان کا خاندان سکیورٹی فورسز کی نگرانی سے بچ کر ملک کی سرحد عبور کر کے پاکستان فرار ہو گئے۔ حیدر آباد کے ایک معروف مورخ اور آندھرا پردیش کے سابق چیف سیکریٹری نریندر لوتھر نے اپنی کتاب حیدرآباد: اے بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ اگرچہ لائق علی کا فرار انڈین حکومت کے لیے بدنامی کا باعث تھا، لیکن باقی دنیا کے لیے یہ ایک مضحکہ خیز واقعہ تھا۔ میر لائق علی نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ سیاست میں دلچسپی کے باوجود، انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کو آگے بڑھانے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لائق علی نے لکھا ہے کہ انہوں نے نظام حکومت اور پاکستانی کابینہ میں شامل ہونے کی ابتدائی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں، آخری نظام، میر عثمان علی خان کے اصرار پر، لائق علی نے 30 نومبر 1947 کو نظام حکومت کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ جب نظام کی حکومت اپنے سقوط کے دہانے پر تھی، لائق علی نے ایک مشکل صورتحال میں وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ لائق علی کا ماننا تھا کہ انڈیا کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچا جائے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لائق علی اور نظام کا اس معاملے پر اتفاق تھا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم رکھے۔ نظام کے ساتھ مل کر، لائق علی چاہتے تھے کہ پاکستان حیدرآباد کو ایک آزاد ریاست بننے میں مدد کرے۔ لائق علی ہی وہ شخص تھے جنہوں نے حیدرآباد کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا، اور ایک علاقائی مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ لیکن آپریشن پولو، سلامتی کونسل میں بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اور حیدرآباد کے آزاد ملک بننے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ لائق علی کو 19 ستمبر 1948 سے ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور یہ نظربندی ڈیڑھ سال تک جاری رہی۔ ایک دن محافظوں کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ سرحد عبور کر کے پاکستان فرار ہو گئے۔ انہوں نے لکھا کہ اس شام ایک فوجی افسر آیا اور کہا کہ وہ انہیں اگلی صبح اٹھا لے گا۔ لائق علی نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھا کہ اگلی صبح فوجی گاڑیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، لیکن کوئی اندر داخل نہیں ہوا، اور شام کو وہ چلے گئے۔ یہ عمل شاید سلامتی کونسل کی میٹنگ سے متعلق تھا۔ مہینوں گزر گئے، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آخر کار ایک دن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حیدرآباد کی تاریخ پر بڑے پیمانے پر تحقیق کرنے والے نریندر لوتھر نے اپنی کتاب حیدرآباد: اے بائیوگرافی میں لائق علی کے سرحد پار فرار کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انڈیا میں آئین کا نفاذ 30 جنوری 1950 کو ہوا تھا۔ اس وقت ان کے گھر میں داخل ہونے والے لوگوں کی حفاظتی جانچ میں پہلے کی نسبت کم سختی دیکھنے میں آئی۔ جس کی وجہ سے خاندان اور دوستوں نے انہیں وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ پی آئی اے طیارہ ہائی جیکنگ: جب ہائی جیکروں کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان کا حیدرآباد انڈیا کا بھوج بن گیا۔ انہوں نے ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے عمل کا جائزہ لیا اور پاکستان جانے کے لیے ضروری دستاویزات تیار کیں۔ کچھ دنوں بعد لائق علی کی طبیعت ناساز ہونے کی اطلاع ملی۔ ان کی بیوی اکثر گاڑی میں کھڑکیوں پر پردے لگا کر ان کے علاج اور دوا کے لیے جاتی تھیں۔ اسی سب کے تحت کچھ دنوں میں لائق علی کو گھر سے نکالنے کا انتظام کیا گیا۔ اس کوشش میں گھر میں کچھ دنوں تک گانے اور رقص کی مجلسیں منعقد ہوتی رہیں اور اس کے لیے یہ بہانہ بنایا گیا کہ جلد ہی ایک قریبی رشتہ دار کی شادی ہونے والی ہے۔ آخر کار 3 مارچ 1950 کو، لائق علی دوا لینے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے گاڑی میں اپنی بیوی کی جگہ بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ گلبرگہ ریلوے سٹیشن پر ایک محفوظ ڈبے میں ایک دوست کے ساتھ ممبئی پہنچے۔ وہاں سے وہ ایک عام مسافر کی طرح غلام احمد کے نام سے کراچی جانے والی پرواز میں سوار ہوئے۔ اگلے دن، لائق علی کے بچے ایک شادی میں شرکت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ٹرین کے ذریعے ممبئی کے لیے نامپلی روانہ ہوئے
