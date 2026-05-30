میزائل پروگرام پر خدشات سے 'حقیقی دوستی' تک: پیٹ ہیگسیتھ نے شنگریلا کانفرنس میں پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا کہا؟
ماضی کے برعکس امریکی سکیرٹری دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ امریکی وزیرِ دفاع سے جب سنیچر کے روز پاکستان کے میزائل پروگرام پر سوال کیا گیا تو انھوں نے سابقہ امریکی انٹیلیجنس خدشات دہرانے کے بجائے اسلام آباد کو براہِ راست امریکہ کے لیے خطرہ قرار دینے سے گریز کیا۔ سنگاپور میں ہونے والے شنگریلا ڈائیلاگ میں، جو ایشیا کا ایک اہم اور بااثر سکیورٹی فورم سمجھا جاتا ہے، امریکی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے امریکہ کی ایشیا پالیسی اور علاقائی سکیورٹی کے وسیع تر تناظر پر گفتگو کی۔ اسی سیشن کے دوران ان سے پاکستان کے ممکنہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل پروگرام اور انڈیا کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربات کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہیگسیتھ نے کسی بھی ملک کو امریکہ کے لیے فوری یا براہِ راست خطرہ قرار دینے سے گریز کیا۔ اپنے جواب میں انھوں نے کہا کہ 'میرے خیال میں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سکیورٹی خدشات رکھتے ہیں، جو کسی حد تک قابلِ فہم ہیں اور جن میں سے کچھ کو ہم مختلف انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔' تاہم امریکی سکیرٹری دفاع نے واشنگٹن کی موجودہ پالیسی کے مطابق کسی بھی فریق کو براہِ راست امریکہ کے لیے خطرہ قرار نہیں دیا اور کہا کہ 'ہماری طرف سے، کم از کم اس وقت، ہم نہ انڈیا اور نہ ہی پاکستان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی انھیں امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔' ہیگسیتھ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا میں امن کے لیے جو مثبت کردار ادا کیا، اس کے لے ہم شکرگزار ہیں۔ خیال رہے پاکستان کا میزائل پروگرام اور اس کی طویل فاصلے تک مار کرنے والی صلاحیتیں ایک ایسا موضوع ہے جو حالیہ برسوں میں امریکی سٹریٹجک حلقوں میں بار بار زیرِ بحث رہا ہے۔ رواں برس اپریل میں امریکی سینیٹ کو دی گئی ایک بریفنگ کے دوران نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے پاکستان کو اُن ممالک میں شامل کیا تھا جو امریکہ کے لیے نمایاں سکیورٹی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ امریکی سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے 'سالانہ تھریٹ اسیسمنٹ' رپورٹ پیش کرتے ہوئے تلسی گبارڈ نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی میزائل صلاحیتیں مستقبل میں امریکی سرزمین کو اپنی رینج میں لے سکتی ہیں۔ تلسی گبارڈ کا کہنا تھا کہ 'روس، چین، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان ایٹمی اور روایتی پے لوڈز کے ساتھ جدید، روایتی یا نئے قسم کے میزائل نظاموں میں خاصی تحقیق اور ترقی کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک (امریکہ) کو (ان میزائلوں کی) رینج میں لے آتا ہے۔' ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی طویل فاصلے تک مار کرنے والی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی مستقبل میں ایسے بین البراعظمی میزائل سسٹم تک ترقی پا سکتی ہے، جس کی رینج امریکہ تک بھی ہو سکتی ہے۔ تِلسی گبارڈ نے یہ بھی کہا تھا کہ 'تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ میں جن ممالک کی نشاندہی کی گئی وہ غالباً امریکہ کے جدید میزائل دفاعی منصوبوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کی سمت کا تعین کر سکیں اور دفاعی حکمتِ عملی اور ڈیٹرنس کے حوالے سے واشنگٹن کے ارادوں کا اندازہ لگانے کے قابل بن سکیں۔'
ستمبر 2024 میں اُس وقت کی امریکی انتظامیہ کے ایک سینئیر حکومتی اہلکار نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایک ایسی 'کارآمد میزائل ٹیکنالوجی' تیار کر لی، جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنائے گی۔ ' امریکی تھنک ٹینک 'کارنیگی انڈاؤمنٹ' کے زیرِاہتمام منعقد ہونے والی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اُس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو 'اسے بڑی راکٹ موٹرز کے (ذریعے) تجربات کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔' ان کا کہنا تھا کہ 'اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت آ جائے گی، اس میں امریکہ بھی شامل ہے اور اس چیز سے پاکستان کے ارادوں پر حقیقی سوالات اُٹھتے ہیں۔' ماضی کے امریکی بیانات کے برعکس سنگاپور میں ہونے والے شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران امریکی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے اندازِ گفتگو میں واضح تبدیلی دیکھی گئی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ پہلے کی انٹیلیجنس رپورٹ میں استعمال ہونے والی نسبتاً سخت زبان کے برعکس تھا۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے گریز کرتے ہوئے اسلام آباد اور نئی دہلی دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی سکیریٹری دفاع نے جنوبی ایشیا میں بدلتے ہوئے تعلقات اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خطے میں امن کے لیے پاکستان، خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیرِاعظم شہباز شریف کے کردار کو سراہا
