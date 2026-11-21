میزورم میں زہریلے شراب سے 11 افراد ہلاک، 180 سے زائد بیمار
بھارت کی منی پور میں مشکوک زہریلے شراب نوشی سے 11 افراد ہلاک اور 180 سے زائد بیمار ہو گئے ہیں۔ وزرات صحت نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔
بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں مشکوک زہریلے شراب کی نوشی سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سانحے میں 180 سے زائد افراد کو بھی شدید بیماری کی شکایت ہونے پر ہسپتال وں میں داخل کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ گذشتہ دو دنوں میں پیش آیا جہاں مقامی لوگوں نے شراب نوشی کے بعد شدید طبی عوارض کا شکار ہوئے۔
ہلاکتوں کی تصدیق اور طبی کارروائیاں
منی پور کے وزیر اعلیٰ یومنام کمچند سنگھ نے جمعہ کو جاری کردہ ایک بیان میں ہلاکتوں کی توثیق کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ متاثرہ افراد اس مشکوک شراب کو پینے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک دو ہسپتالوں میں 180 سے زائد مریضوں کو داخل کرایا جا چکا ہے جبکہ موتوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فوری طبی امداد اور طبی کارروائیوں کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔Also readVeena Malik breaks down over online body shaming
تحقیقات اور ذمہ داران کی گرفتاری
وزیر اعلیٰ یومنام کمچند سنگھ نے اس سانحے کی فوراً مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ثابت ہوتی ہے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ حکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت غیر قانونی اور آلودہ شراب کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت قدم اٹھانے کا عزم رکھتی ہے۔
بھارت میں زہریلے شراب کی باقاعدہ صورت حال
بھارت میں غیر قانونی اور آلودہ شراب سے جڑی موتیں عام ہیں۔ یہاں غیر ریگولیٹڈ چینلز سے سستا شراب دستیاب ہے جس میں اکثر میتھانول جیسا انتہائی زہریلا صنعتی کیمیکل ملا ہوتا ہے۔ ایسی شراب کی ایک بوتل کی قیمت کبھی کبھار ایک ڈالر سے بھی کم ہوتی ہے، جو غریب اور متوسط طبقے کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ میتھانول نوشی کی صورت میں آنکھوں میں اندھا پن، جگر کو شدید نقصان اور بڑی مقدار میں استعمال سے موت واقع ہو سکتی ہے۔
ماضی میں ہونے والے سانحات
گزشتہ برسوں میں بھی ایسے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ مئی کے مہینے میں مہاراشٹر کے پونے اور پمپری چنچوڈ میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح اگست میں گجرات کے بھاونگر ضلعے میں 13 افراد کی موت ہوئی تھی اور 60 سے زائد لوگ متاثر ہوئے تھے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ غیر قانونی شراب کی فروخت کو کنٹرول کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔
عوامی احتیاط اور مستقبل کے اقدامات
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں تاکہ شراب کی منبع اور اس میں ملوث افراد کی شناخت کی جا سکے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر مصدقہ ذرائع سے شراب نہ خریدیں۔ اس واقعے کے بعد منی پور میں لائسنس یافتہ دکانوں سے ہی شراب کی خریداری کا حکم جاری کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی کسی بھی ہلاکت خیز صورت حال کو روکا جا سکے۔
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