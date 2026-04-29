میشا شفی نے لاہور ہائی کورٹ میں افسوسناک دعوا کے فیصلے کے خلاف اپیل لائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے قانون اور حقائق کی مناسب طور پر جائزہ لینے میں ناکام رہا ہے۔ پیٹیشنر نے کہا کہ ایک غیر ثابت شدہ الزام خود بہ خود جھوٹا نہیں بن سکتا، اور ہیراسمنٹ کی دعاویں میں شکایت کرنے والے کی معتبر بیانی پر ہی کافی ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی دو عضو بینچ نے اپیل کی سماعت کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔
میشا شفی کی وکالت کے ذریعے لائی گئی اپیل میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے قانون اور حقائق کی مناسب طور پر جائزہ لینے میں ناکام رہا ہے، اور اس نے سیکسیول ہیراسمنٹ کی دعاویں کے حث میں کوئی فیصلہ دینے کے بغیر ہی افسوسناک دعوا کو رد کر دیا۔ پیٹیشنر نے کہا کہ ایک غیر ثابت شدہ الزام خود بہ خود جھوٹا نہیں بن سکتا، اور ہیراسمنٹ کی دعاویں میں شکایت کرنے والے کی معتبر بیانی پر ہی کافی ہو سکتا ہے۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے شکایت کرنے والے کے رویے کے بارے میں فرضیہ بنا کر، ثبوتوں کو غلط سمجھا، اور یہ غلطی کی کہ پیشہ ورانہ تعلقات کی وجہ سے ہیراسمنٹ کی امکانات کو رد کر دیا۔ پیٹیشنر نے اعلیٰ عدالت سے فیصلے کو رد کرنے کا درخواست کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی دو عضو بینچ نے اپیل کی سماعت کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ میشا شفی نے لائی اپیل میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے 31 مارچ 2026 کے فیصلے میں 50 لاکھ روپے کی جرمے کی جرات کی ہے، جو کہ غیر منصفانہ ہے۔ وکیل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے شکایت کرنے والے کی بیانی کو نظر انداز کر دیا، اور صرف ذہنی تخمینات پر ہی فیصلہ دیا۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ سیکسیول ہیراسمنٹ کی دعاویں میں شکایت کرنے والے کی بیانی پر ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور یہ الزام کہ پیشہ ورانہ تعلقات میں ہیراسمنٹ نہیں ہو سکتا، غلط ہے۔ پیٹیشنر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے شکایت کرنے والے کے رویے کو غلط سمجھا، اور ثبوتوں کو غلٹی سے تفسیر کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی دو عضو بینچ نے اپیل کی سماعت کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ میشا شفی کی وکالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے قانون اور حقائق کی مناسب طور پر جائزہ لینے میں ناکام رہا ہے، اور اس نے سیکسیول ہیراسمنٹ کی دعاویں کے حث میں کوئی فیصلہ دینے کے بغیر ہی افسوسناک دعوا کو رد کر دیا۔ پیٹیشنر نے کہا کہ ایک غیر ثابت شدہ الزام خود بہ خود جھوٹا نہیں بن سکتا، اور ہیراسمنٹ کی دعاویں میں شکایت کرنے والے کی معتبر بیانی پر ہی کافی ہو سکتا ہے۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے شکایت کرنے والے کے رویے کے بارے میں فرضیہ بنا کر، ثبوتوں کو غلط سمجھا، اور یہ غلطی کی کہ پیشہ ورانہ تعلقات کی وجہ سے ہیراسمنٹ کی امکانات کو رد کر دیا۔ پیٹیشنر نے اعلیٰ عدالت سے فیصلے کو رد کرنے کا درخواست کیا ہے.
