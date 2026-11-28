مینگیہ مارکل پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے کی گئی تصویر کشی کے الزامات
ڈچی آف ساؤتھ ایسےس مینگیہ مارکل پر دس چالیس ڈالر کے کرسمس کیلنڈر میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائی گئی تصاویر استعمال کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔
24 News HD کی رپورٹ کے مطابق، ڈچی آف ساؤتھ ایسےس مینگیہ مارکل پر سخت تنقید کا شکار ہیں، جب دعویٰ کیا گیا کہ ان کی لائف اسٹائل برانڈ کے تحت فروخت ہونے والے مہنگے کرسمس کیلنڈر کی فن پارے کے لیے مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال کیا گیا ہے۔
148 ڈالر والے کیلنڈر میں AI کی استعمال کی خبر
بیرون ملک میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس کیلنڈر کی قیمت 148 ڈالر مقرر کی گئی تھی اور اس کے ساتھ پریمیم چاکلیٹس بھی شامل تھیں۔ اس کیلنڈر میں مینگیہ مارکل اور پرنس ہیری کے کیلیفورنیا کے مونٹی سیٹو میں واقع گھر کی ایک تصویر شامل تھی، جو اب تنقید کی زد میں ہے۔Also readKarachi Seals 500+ Buildings in Construction Crackdown
تنقید کرنے والوں کا الزام ہے کہ یہ تصویری فن اوپن اے آئی (OpenAI) ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ اس واقعے نے اس بات پر غور و فکر کا باعث بنا ہے کہ کیا ایسی برانڈز جو روایتی فن اور دستکاری کی ترویج کرتی ہیں، انہیں مصنوعی ذہانت پر انحصار کرنا چاہیے یا نہیں۔
روایتی فن اور دستکاری پر اثرات کا جائزہ
نقادوں کا موقف ہے کہ ایک ایسا برانڈ جو ہاتھ سے بنی تخلیقی کاموں کی تعریف کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پیشہ ور فنکاروں کی حمایت کرے اور مصنوعی ذہانت سے بنی ڈیزائنز کے بجائے انسانی ہنر کو ترجیح دے۔
اس مسئلے نے اعلیٰ سطح کی برانڈز میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بارے میں ایک بڑے پیمانے پر بحث کو جنم دیا ہے، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ پراڈکٹس حقیقی تخلیقیت کی عکاسی کرتی ہیں یا صرف تکنیکی کارکردگی پیش کرتی ہیں۔
گرافک ڈیزائنر کی مایوسی اور پیشہ ورانہ خطرے
امریکی گرافک ڈیزائنر کرش کلر (Chris Kohler) نے بھی دعویٰ شدہ مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ایسی پریکٹسز تخلیقی پیشہ ور افراد کے کام اور ان کے معاشی استحکام کو متاثر کر سکتی ہیں۔
اس صورت حال میں یہ واضح ہوتا ہے کہ فنکارانہ کمیونٹی میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں گہری تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ مہنگے لگژری پروڈکٹس سے منسلک ہو۔
برانڈ کی ساکھ اور مستقبل کے اقدامات
اس تنازعے نے مینگیہ مارکل کے لائف اسٹائل برانڈ کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ صارفین اور فن پارے کے شوقین افراد اب ایسی پروڈکٹس کو خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھ رہے ہیں کہ ان میں کتنی مقدار میں انسانی ہنر اور کتنی مقدار میں مصنوعی ذہانت شامل ہے۔
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