میو ہسپتال لاہور میں گاما کیمرے کی غیر فعالیت پر پی ایم اے کی تشویش

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور نے میو ہسپتال میں گاما کیمرے کی مسلسل غیر فعال رہنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کی عدم دستیابی سے مریضوں کو تشخیصی سہولیات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
لاہور میں میو ہسپتال میں نصب گاما کیمرے کی مسلسل غیر فعال رہنے کی صورتحال پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، پی ایم اے لاہور کے صدر پروفیسر شاہد ملک نے ایک بیان میں کہا کہ یہ امیجنگ سہولت تقریباً چھ سال قبل ایک تھرڈ پارٹی معاہدے کے ذریعے نصب کی گئی تھی، لیکن پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ضروری منظوری حاصل کرنے کی بارہا کوششوں کے باوجود یہ زیادہ تر غیر فعال رہی ہے۔ گاما کیمرہ نیوکلیئر امیجنگ کے لیے ایک اہم آلہ ہے، جو پیچیدہ طبی حالات کے تشخیص میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی عدم دستیابی نے مریضوں، خاص طور پر پبلک ہیلتھ کیئر پر انحصار کرنے والوں کو، کہیں اور مہنگی متبادل سہولیات تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پی ایم اے نے نشاندہی کی کہ ٹھیکیدار، ڈیجیونکس، نے پہلے محدود تعاون فراہم کیا تھا، تقریباً 220 تشخیص ی ٹیسٹ مفت میں کیے تھے، جن میں سے سب سے حالیہ مارچ 2026 میں کیا گیا تھا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق، کمپنی نے سہولت کو مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے تین تجاویز پیش کی ہیں: انسانی وسائل کے ساتھ سروسز کا آؤٹ سورسنگ فی ٹیسٹ 14,000 روپے، انسانی وسائل کے بغیر آؤٹ سورسنگ فی ٹیسٹ 10,000 روپے، یا 12.
5 ملین روپے مالیت کا سالانہ مینٹیننس کنٹریکٹ۔ پروفیسر ملک نے پنجاب کے سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے فوری طور پر ان اختیارات میں سے کسی ایک کا جائزہ لینے اور منظور کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ سہولت کی فوری بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کی ضروری تشخیصی خدمات کی دستیابی انتہائی اہم ہے۔ کسی بھی مزید تاخیر سے مریضوں پر مالی اور طبی دونوں لحاظ سے بوجھ بڑھتا رہے گا۔ میو ہسپتال لاہور میں گاما کیمرے کی غیر فعال حالت ایک سنگین مسئلہ ہے جو مریضوں کے لیے تشخیصی سہولیات کی رسائی کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ کیمرہ مختلف طبی بیماریوں کی تشخیص کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر کینسر اور دل کی بیماریوں کے علاج میں۔ اس کی غیر دستیابی کا مطلب ہے کہ مریضوں کو درست تشخیص اور بروقت علاج میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال نے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم پر پہلے سے ہی موجود بوجھ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ڈیجیونکس کمپنی کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز میں سے کسی ایک کو جلد منظور کرنا ضروری ہے تاکہ یہ سہولت دوبارہ فعال ہو سکے۔ حکومت پنجاب کو اس معاملے کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنا چاہیے اور مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس ضمن میں، سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کو فوری طور پر ایک کمیٹی تشکیل دینے اور تجاویز کا جائزہ لینے کا حکم دینا چاہیے۔ کمیٹی کو ٹھیکیدار کے ساتھ مذاکرات کرنے اور ایک مناسب حل تلاش کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں طبی آلات کی قلت، تربیت یافتہ عملے کی کمی، اور مالی وسائل کی محدود دستیابی شامل ہیں۔ میو ہسپتال لاہور میں گاما کیمرے کی غیر فعال حالت ان چیلنجز کا ایک واضح مظہر ہے۔ حکومت کو صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے اور طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے جامع اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، طبی آلات کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو منظوری کے عمل کو آسان بنانے اور طبی سہولیات کو جلد منظوری فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ مریضوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں، تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور ایک مؤثر حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ گاما کیمرے کی بحالی کے ساتھ ساتھ، صحت کے شعبے میں دیگر ضروری آلات کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے
گاما کیمرہ میو ہسپتال لاہور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن صحت تشخیص