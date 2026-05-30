میٹا کا AI ہارڈویئر میں بڑا دھکہ: نیا پینڈنٹ، توسیع شدہ شیشے اور کاروباری سروس

میٹا نے AI پینڈنٹ، توسیع شدہ اسمارٹ گلاسز، اور 'Wearables for Work' سروس کے ساتھ ہارڈویئر کی حکمت عملی کا اعلان کیا، جس کا مقصد 2026 تک 10 ملین ڈیوائسز فروخت کرنا ہے۔
میٹا کمپنی اپنی مصنوعی ذہانت (AI) سے چلنے والے ہارڈویئر کی صف میں ایک نئے AI پینڈنٹ ، توسیع شدہ AI شیشوں، اور کاروباری مرکز 'Wearables for Work' سروس کو شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ دی انفارمیشن کی رپورٹ کے مطابق، یہ اقدام میٹا کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد اس کے ہارڈویئر ڈویژن کو مضبوط کرنا اور پہننے کے قابل آلات (wearables) کی فروخت میں اضافہ کرنا ہے۔ میٹا کے ویئریبلز کے نائب صدر ایلکس ہیمل نے ایک داخلی میمو میں اس روڈ میپ کا خاکہ پیش کیا۔ اگرچہ میٹا نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن کمپنی ویئریبل ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، وہ اپنے ہارڈویئر ڈویژن ریئلٹی لیبز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلی سہ ماہی میں، ریئلٹی لیبز نے 402 ملین ڈالر کی آمدنی پر 4.
03 بلین ڈالر کا نقصان رپورٹ کیا۔ اپنی ترقی کے منصوبوں کی حمایت کے لیے، میٹا 2026 کی دوسری ششماہی میں 10 ملین ویئریبل ڈیوائسز فروخت کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ کمپنی کو امید ہے کہ وہ نئی مصنوعات کے اجراء اور بین الاقوامی منڈیوں میں وسیع تر دستیابی کے ذریعے اس ہدف تک پہنچ جائے گی۔ نتیجتاً، میٹا اپنی توجہ AI سے چلنے والے آلات پر بڑھا رہا ہے جو روزمرہ کے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں۔ میٹا پہلے ہی چشمہ ساز کمپنی EssilorLuxottica کے ساتھ مل کر RayBan اور Oakley برانڈز کے تحت اسمارٹ گلاسز تیار کرتا ہے۔ یہ آلات روایتی چشموں کو مصنوعی ذہانت کی خصوصیات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مزید برآں، وہ میٹا کی طویل مدتی ویئریبل ٹیکنالوجی کی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے سال، میٹا نے AI ویئریبلز کی اسٹارٹ اپ Limitiess کو حاصل کیا، جس نے ایک پینڈنٹ طرز کا آلہ تیار کیا تھا جو حقیقی دنیا کی گفتگو کو ریکارڈ اور نقل کر سکتا ہے۔ اس حصول کے بعد، میٹا نے اپنے AI پینڈنٹ کی ترقی کو تیز کیا ہے، جو صارفین کو بغیر ہاتھ کے استعمال کی سہولت فراہم کرے گا۔ یہ آلہ ممکنہ طور پر میٹا کی موجودہ AI صلاحیتوں کو بڑھائے گا اور اسے اسمارٹ گلاسز کے ساتھ ہم آہنگ کرے گا۔ مزید برآں، میٹا 'Wearables for Work' نامی ایک نئی سروس متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کاروباری صارفین کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ سروس ویئریبل ڈیوائسز کو انٹرپرائز ماحول میں استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، جیسے کہ دفتری کاموں میں معاونت، ڈیٹا اکٹھا کرنا، اور مواصلات کو بہتر بنانا۔ میٹا کا خیال ہے کہ یہ قدم ویئریبل ٹیکنالوجی کو صارفین سے آگے بڑھا کر کمپنیوں تک لے جائے گا، جس سے آمدنی کے نئے سلسلے کھلیں گے۔ مجموعی طور پر، میٹا بڑھتی ہوئی ویئریبل ٹیکنالوجی مارکیٹ میں گہرائی تک جانے کے لیے پرعزم ہے، اور نئے آلات اور خدمات کی ترقی کے ساتھ، اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم، کمپنی کو ریئلٹی لیبز کے بھاری نقصانات اور سخت مقابلے کا سامنا ہے، لیکن وہ AI پر مبنی اختراعات کے ذریعے اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے
میٹا مصنوعی ذہانت ویئریبل ٹیکنالوجی AI پینڈنٹ اسمارٹ گلاسز
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
French AI firm Mistral announces deals with BMW, AirbusFrench AI firm Mistral announced Thursday partnerships with BMW and the aerospace group Airbus as it aims to boost growth by fostering links with defence and
Read more »
انٹرپرائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنی اینٹھروپک نے 65 ارب ڈالر کا فنڈنگ حاصل کرنے کے بعد کلود کے makers کی قدر 965 ارب ڈالر ہو گئی ہےانٹھروپک، جو کے OpenAI کے سابق ملازمین نے بنائی ہے، نے Enterprise clients کو generative AI فراہم کر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے مقابلے میں برتری حاصل کی ہے۔ اس کی AI safety پر خصوصی توجہ ہے۔
Read more »
Anthropic unveils Opus 4.8 and teases powerful new AI model ‘Mythos’Anthropic has secured a massive $65 billion in Series H funding, pushing its valuation to around $965 billion, marking one of the largest funding milestones in the artificial intelligence sector so far.
Read more »
Putin sees AI as key battleground for global economic leadershipAccording to details, he made the remarks while addressing the plenary session of the Fifth Eurasian Economic Forum held in Astana, the capital of Kazakhstan.
Read more »
پہلی بار کھیلوں کی دنیا میں ''کتے'' کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کیا گیایوریشین اکنامک فورم سے خطاب میں پیوٹن نے بین الاقوامی AI اتحاد کا اعلان کیا۔
Read more »
Hollywood studios and actors' union find common ground on AIAs Hollywood's performers cast their ballots to approve the latest negotiated contract, union leaders say they have made some progress in conversations with
Read more »