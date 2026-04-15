میٹا نے مصنوعی ذہانت کے چپس کے لیے براڈکام کے ساتھ معاہدہ 2029 تک بڑھا دیا، صلاحیت میں اضافہ

میٹا نے مصنوعی ذہانت (AI) کے چپس کی پیداوار کے لیے براڈکام کے ساتھ اپنے معاہدے کو 2029 تک بڑھا دیا ہے اور کمپیوٹنگ صلاحیت میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد میٹا کی مصنوعی ذہانت سے متعلق کمپیوٹنگ ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
میٹا نے براڈکام کے ساتھ مصنوعی ذہانت (AI) کے چپس کے لیے 2029 تک معاہدے میں توسیع کر دی ہے، جس میں ایک گیگا واٹ سے زائد صلاحیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میٹا ، جو سوشل میڈیا کی بڑی کمپنی ہے، مصنوعی ذہانت سے متعلق اپنی ایپس میں کمپیوٹنگ صلاحیت بڑھانے کے لیے کوشاں ہے، اور اسی سلسلے میں اس نے براڈکام کے ساتھ مل کر حسب ضرورت مصنوعی ذہانت کے پروسیسرز تیار کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ منگل کو کیے گئے اعلان کے مطابق، اس معاہدے کی میعاد 2029 تک بڑھا دی گئی ہے، اور اس میں ابتدائی طور پر ایک گیگا واٹ سے زیادہ کمپیوٹنگ صلاحیت فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جو اوسطاً تقریباً 750,000 امریکی گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس معاہدے کے حصے کے طور پر، براڈکام کے سی ای او ہاک ٹین میٹا کے بورڈ سے سبکدوش ہو جائیں گے اور اپنی مرضی کے چپس کی حکمت عملی پر مشاورتی کردار ادا کریں گے، کمپنیوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا۔
مصنوعی ذہانت (AI) کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی مانگ میں اضافے کے پیش نظر، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جیسے میٹا، گوگل اور ایمیزون، اینویڈیا کے مہنگے پروسیسرز پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنے خود کے چپس ڈیزائن کر رہی ہیں۔ اس حسب ضرورت چپ کی ترقی نے براڈکام کو تخلیقی مصنوعی ذہانت (Generative AI) کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک بنا دیا ہے۔ کمپنی گاہکوں کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کے پروسیسرز تیار کرتی ہے اور بنیادی ڈھانچے کا سافٹ ویئر فراہم کرتی ہے۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے کہا کہ یہ معاہدہ 'ہمیں اربوں لوگوں کو ذاتی سپر انٹیلی جنس فراہم کرنے کے لیے درکار بڑے پیمانے پر کمپیوٹنگ کی بنیاد بنانے میں مدد کرتا ہے۔' کمپنی نے، جس نے پچھلے مہینے چار نئے چپس کا روڈ میپ جاری کیا تھا، کہا کہ براڈکام کے ساتھ ابتدائی صلاحیت کا وعدہ 'مسلسل، کئی گیگا واٹ کی تعیناتی کا پہلا مرحلہ ہے'۔ براڈکام کی ایتھرنیٹ نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی کا استعمال میٹا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے کمپیوٹرز کے کلسٹرز کو جوڑنے کے لیے بھی کیا جائے گا۔ میٹا ٹریننگ اینڈ انفرنس ایکسلریٹر (MTIA) پروگرام کا پہلا چپ، جسے MTIA 300 کہا جاتا ہے، پہلے ہی میٹا کے رینکنگ اور سفارش کے نظام کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور 2027 تک تین مزید چپس تیار کیے جانے ہیں۔ بعد کی نسلیں انفرنس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے AI ماڈل صارفین کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ، میٹا نے منگل کو کہا کہ ٹریسی ٹریوس، جو 2020 سے اس کے بورڈ میں ہیں، کمپنی کی سالانہ شیئر ہولڈرز میٹنگ میں دوبارہ انتخاب کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی۔ اس معاہدے سے میٹا کو مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو وسعت دینے اور اپنے صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ اقدام مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں جاری ترقی اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کا ایک واضح اشارہ ہے۔ براڈکام کے ساتھ یہ تعاون، میٹا کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سرمایہ کاری اور اس کی مستقبل کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ، یہ معاہدہ مصنوعی ذہانت کے چپس کی مارکیٹ میں مسابقت کو بھی فروغ دے گا، جس سے صارفین کو بہتر اور زیادہ جدید ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہو گی۔ میٹا اور براڈکام کے درمیان یہ طویل مدتی شراکت داری دونوں کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ وہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں جدت اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ، یہ معاہدہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو مصنوعی ذہانت کی اہمیت اور اس کے مستقبل کے امکانات کو اجاگر کرتا ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
روس سے جنگ، جرمن وزیر دفاع کا اہم بیانبین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ روس سے جنگ کیلئے تیاری سن 2029 سے پہلے مکمل کرنا ہوگی
Read more »
OpenAI does not expect to be cash-flow positive until 2029OpenAI does not expect to be cash-flow positive until 2029
Read more »
Pakistan's IT exports expected to reach $4bn in FY25Islamabad aims to raise IT exports to $10 billion by 2029
Read more »
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئین شپ کی میزبانی؛ آئی سی سی کا بھارت کو صاف انکار2027، 2029 اور 2031 فائنل کی میزبانی بھی انگلینڈ ہی کرے گا، رپورٹس
Read more »
OpenAI expects business to burn $115 billion through 2029, The Information reportsOpenAI expects business to burn $115 billion through 2029, The Information reports
Read more »
Brazil requests to host 2029 FIFA Club World CupBrazil requests to host 2029 FIFA Club World Cup
Read more »