میڈل ایسٹ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مچا جڑک، امریکا اور ایران کے درمیان تناؤ جاری

امریکا نے ایران کی تازہ ترین پیشکش پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اب واشنگٹن کو ٹھیک ٹھیک حکم نہیں دیا جا سکتا۔ میڈل ایسٹ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مچا جڑک، جبکہ امریکا نے ایران کی تازہ ترین پیشکش پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں ایران نے کہا ہے کہ اب واشنگٹن کو ٹھیک ٹھیک حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ایران نے دو مہینے قبل شروع ہونے والی امریکا-اسرائیلی حملہ کاری کے بعد سے گلف کے لیے ضروری تیل اور گیس کی بحری راہ، ہارموز کی تنگ گذرگاہ کو بند کر رکھا ہے، جس سے عالمی معیشت میں شدید تاثیر پذیری ہو گئی ہے۔
میڈل ایسٹ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مچا جڑک، امریکا نے ایران کی تازہ ترین پیشکش پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اب واشنگٹن کو ٹھیک ٹھیک حکم نہیں دیا جا سکتا۔ واشنگٹن ( امریکا ) (AFP) – میڈل ایسٹ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مچا جڑک، جبکہ امریکا نے ایران کی تازہ ترین پیشکش پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں ایران نے کہا ہے کہ اب واشنگٹن کو ٹھیک ٹھیک حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ایران نے دو مہینے قبل شروع ہونے والی امریکا -اسرائیلی حملہ کاری کے بعد سے گلف کے لیے ضروری تیل اور گیس کی بحری راہ، ہارموز کی تنگ گذرگاہ کو بند کر رکھا ہے، جس سے عالمی معیشت میں شدید تاثیر پذیری ہو گئی ہے۔ لیکن CNN نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں ایران نے ہارموز کی گذرگاہ میں بحری ترافک کو بحال کرنے کی پیشکش کی تھی، جبکہ قطر نے کہا ہے کہ اگر جنگ کے لیے ایک واضح حل نہیں نکالا جاتا تو ایک 'جمود' کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 'ہمارا مقصد ہے کہ علاقے میں دوبارہ جنگ کا آغاز نہ ہو،' قطر کے خارجہ وزارت کے سخنگو مجید الانصاری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، 'ہمارا مقصد ہے کہ ایک مستحکم صلح حاصل ہو۔' حالاںکہ اب تک جنگ بندی برقرار ہے، لیکن جنگ کو دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے دیپلماسی نے اب تک کوئی نتیجہ نہیں دیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو اپنے اعلیٰ امنیتی مشورہ داروں کے ساتھ ملاقات کی، جہاں ایران نے پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو 'لکھے ہوئے پیغامات' بھیجے تھے، جن میں نکلر مسئلہ اور ہارموز کے بارے میں ایران کی سرحدیں بھی شامل تھیں، ایران کے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا۔ پیشکش کے مطابق، ایران ہارموز کی گذرگاہ پر اپنا قبضہ کم کرے گا اور واشنگٹن ایران کے بندرگاہوں پر اپنا جوابدی بلاک ایڈ لگا رکھا ہے، وہ بھی ختم کرے گا، جبکہ وسیع پیمانے پر بات چیت جاری رہے گی، جس میں ایران کے نکلر پروگرام کا معقد مسئلہ بھی شامل ہے۔ لیکن CNN نے دو معلومات دار منابع کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹرمپ نے منگل کی ملاقات میں یہ بتایا تھا کہ وہ نکلر مسئلہ کے بغیر ہارموز پر بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ اب وہ کیا قدم اٹھائیں گے۔ ایران کے دفاعی وزارت کے سخنگو رضا طالبی نیک نے منگل کو کہا کہ واشنگٹن کو 'اپنی غیر قانونی اور غیر معقول مطالبات سے ہاتھ پیچھے کر لیں۔' ' امریکا اب تک خودستا ممالک پر اپنی سیاست کا حکم نہیں دے سکتا،' وہ نے کہا، جیسا کہ ریاستی ٹیلی ویژن نے بتایا۔ جب ایران کی پیشکش کے بارے میں سوال کیا گیا تو امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیو نے فاکس نیوز کو کہا کہ 'یہ ہمارے خیال سے بہتر ہے،' لیکن یہ بھی کہا کہ آیا یہ پیشکش اصل ہے یا نہیں۔ 'وہ بہت اچھے مذاکرات کرنے والے ہیں،' وہ نے کہا، 'اور کوئی بھی معاہدہ یہ ضروری ہے کہ یہ ایران کو نکلر ہتھیاں حاصل کرنے سے روکے۔' میڈیاٹر پاکستان نے پہلے ہی امریکا - ایران کے درمیان پہلی، ناموفق دورے کی میزبانی کی تھی، لیکن آخری ہفتے کے لیے دوسری دورے کی امیدیں بھی خاتم ہو گئیں۔ ایران کی ہارموز پر بلاک ایڈ نے تیل، گیس اور زرعی ادھار کی بحری راہ کو بند کر دیا ہے، جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ کو گھر میں فشار کا سامنا ہے کہ وہ قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ناولمبر میں ہونے والی میڈ ٹرم انتخابات سے پہلے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک راستہ نکالے، جبکہ سرے سے ہی امریکیوں میں جنگ ناپسندیدہ ہے۔ ایران کے یو این سفیر نے کہا کہ اگر واشنگٹن اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کریں گے تو ایران گلف کے لیے امنیتی یقین دہانی دے سکتی ہے۔ سعودی عرب نے منگل کو علاقائی بحران پر بحث کرنے کے لیے گلف کے قائدین اور سرکاری کارکنوں کو دعوت کی۔ ایران کے آرمی کے سخنگو نے ریاستی ٹیلی ویژن پر کہا کہ 'ہمارا یہ نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے،' ایران نے ' امریکا پر کوئی اعتماد نہیں رکھا۔' 'ہمارے پاس بہت سی کارڈ ہیں جنہیں ہم نے اب تک استعمال نہیں کیا ہے...
نئی جنگی ٹولز اور طریقے جو دو جنگوں کے تجربات پر مبنی ہیں، جو ضرور ہمارے لیے دشمن کے جواب میں زیادہ واضح طریقے سے کام کریں گے،' امیر اکرمینیا نے ایک انٹرویو میں کہا۔ ایران کے خارجہ وزیر عباس عراقچی نے روس کے دورے پر کہا کہ جنگ نے 'ایران کی اصل طاقت' اور استحکام کو دکھایا ہے، لیکن ٹہران میں، حالات سنگین ہیں۔ 'دیکھو، ملک میں ہر چیز اڑ جاتی ہے۔ میں بہت دنوں سے کام نہیں کر رہا،' ایک چھوٹے کاروبار کے مالک فرشد نے پیرس میں مقیم AFP صحافیوں کو کہا۔ جنگ کی لبنان کی طرف سے جاری رہی ہے، جبکہ اسرائیل اور ایران کی حمایت والے حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کی مدت میں بڑھائی گئی ہے، جس نے لبنان کو میڈل ایسٹ جنگ میں گھیر لیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے۔ جنگ بندی کے آغاز کے بعد پہلی بار، لبنان کی آرمی نے منگل کو کہا کہ ایک اسرائیل کی حملہ نے لبنان کے جنوبی علاقے میں دو سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اسرائیل کے عسکری نے پہلے ہی ایک دزین سے زیادہ گاؤں اور شہر کے رہنماوں کو فوری طور پر خالی کرنے کی ہدایت دی تھی، کہ حزب اللہ کی 'جنگ بندی کی خلاف ورزی' نے اسے کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عسکری نے بھی کہا کہ وہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ایک بڑے ٹنل نیٹ ورک کو دریافت اور تباہ کر چکے ہیں، جسے اعلیٰ جنگی سپاہیوں نے استعمال کیا تھا۔ اسرائیل کے خارجہ وزیر جیدئون سار نے کہا کہ اسرائیل 'لبنان میں کسی علاقے پر قبضہ کرنے کی تمنا نہیں رکھتا،' لیکن جب تک حزب اللہ اور اس کے متحدین 'تباہ نہیں ہو جائیں گے،' اسرائیل کو 'ان علاقوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی
