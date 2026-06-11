میکسیکو نے جنوبی افریقا کو شکست کے بعد ورلڈ کپ 2026 میں باری Derivative onset with a victory

فيفا ورلڈ کپ 2026 کا باضابطہ آغاز شکست سے sophomore innings with a thrilling opening ceremony and a victory for hosts Mexico over South Africa. The match held at Estadio Azteca in Mexico City saw a dominant performance by Mexico with two goals from Julián Quiñones and Raúl Jiménez, while South Africa struggled with defensive errors and disciplinary issues, receiving two red cards. This historic tournament features 104 matches across three host nations.
فیفا ورلڈ کپ 2026 کا باضابطہ آغاز شاندار افتتاحی تقریب اور پُرجوش مقابلے کے ساتھ ہوگیا، جہاں مشترکہ میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقا کو 0-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں فاتحانہ آغاز کیا۔ میکسیکو سٹی کے تاریخی میکسیکو سٹی اسٹیڈیم (ایستادیو ازٹیکا) میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ میکسیکو کی جانب سے جولین کوئینونیس نے پہلے ہاف میں گول کرکے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، جبکہ تجربہ کار اسٹرائیکر راول خیمنیز نے دوسرا گول اسکور کرکے کامیابی پر مہر ثبت کر دی۔ جنوبی افریقا کی ٹیم میکسیکو کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکی اور دفاعی غلطیوں نے اس کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ میچ میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی بھی جنوبی افریقی ٹیم کو مہنگی پڑی، کیونکہ اس کے دو کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر میچ میں تین ریڈ کارڈ ز جاری کیے گئے۔ معلومات کے مطابق دو ریڈ کارڈ جنوبی افریقا اور ایک میکسیکو کے کھلاڑی کو دکھایا گیا۔ یہ حقیقت مشہور ہے کہ جنوبی افریقا ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ میں دو ریڈ کارڈ لینے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے، پچھلے ایسے واقعے 2006 میں پرتگال اور نیدرلینڈز کے درمیان ناک آؤٹ مرحلے کے میچ میں پیش آیا تھا۔ 2010 کے ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں بھی میکسیکو اور جنوبی افریقا کا مقابلہ 1-1 سے برابر رہا تھا، لیکن اس بار میکسیکو نے مکمل برتری حاصل کی۔ ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ سے پہلے رنگا رنگ افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں میزبان ملک کی ثقافت اور فٹبال سے وابستگی کا اظہار ہوا۔ اس ایڈیشن میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے، جو ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ دوسرے میزبان ممالک کینیڈا اور امریکا اپنی مہم کا آغاز بالترتیب جمعہ اور ہفتہ کو کریں گے، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن اپنا پہلا میچ الجزائر کے خلاف کھیلے گی۔ میکسیکو نے پہلے ہی میچ میں واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ صرف میزبان ہی نہیں بلکہ ٹائٹل کے سنجیدہ امیدواروں میں بھی شامل ہے، جبکہ جنوبی افریقا کو اگلے میچوں میں واپسی کے لیے اپنی کارکردگی اور نظم و ضبط دونوں بہتر بنانا ہوں گے.
فیفا ورلڈ کپ 2026 کا باضابطہ آغاز شاندار افتتاحی تقریب اور پُرجوش مقابلے کے ساتھ ہوگیا، جہاں مشترکہ میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقا کو 0-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں فاتحانہ آغاز کیا۔ میکسیکو سٹی کے تاریخی میکسیکو سٹی اسٹیڈیم (ایستادیو ازٹیکا) میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ میکسیکو کی جانب سے جولین کوئینونیس نے پہلے ہاف میں گول کرکے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، جبکہ تجربہ کار اسٹرائیکر راول خیمنیز نے دوسرا گول اسکور کرکے کامیابی پر مہر ثبت کر دی۔ جنوبی افریقا کی ٹیم میکسیکو کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکی اور دفاعی غلطیوں نے اس کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ میچ میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی بھی جنوبی افریقی ٹیم کو مہنگی پڑی، کیونکہ اس کے دو کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر میچ میں تین ریڈ کارڈز جاری کیے گئے۔ معلومات کے مطابق دو ریڈ کارڈ جنوبی افریقا اور ایک میکسیکو کے کھلاڑی کو دکھایا گیا۔ یہ حقیقت مشہور ہے کہ جنوبی افریقا ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ میں دو ریڈ کارڈ لینے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے، پچھلے ایسے واقعے 2006 میں پرتگال اور نیدرلینڈز کے درمیان ناک آؤٹ مرحلے کے میچ میں پیش آیا تھا۔ 2010 کے ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں بھی میکسیکو اور جنوبی افریقا کا مقابلہ 1-1 سے برابر رہا تھا، لیکن اس بار میکسیکو نے مکمل برتری حاصل کی۔ ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ سے پہلے رنگا رنگ افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں میزبان ملک کی ثقافت اور فٹبال سے وابستگی کا اظہار ہوا۔ اس ایڈیشن میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے، جو ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ دوسرے میزبان ممالک کینیڈا اور امریکا اپنی مہم کا آغاز بالترتیب جمعہ اور ہفتہ کو کریں گے، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن اپنا پہلا میچ الجزائر کے خلاف کھیلے گی۔ میکسیکو نے پہلے ہی میچ میں واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ صرف میزبان ہی نہیں بلکہ ٹائٹل کے سنجیدہ امیدواروں میں بھی شامل ہے، جبکہ جنوبی افریقا کو اگلے میچوں میں واپسی کے لیے اپنی کارکردگی اور نظم و ضبط دونوں بہتر بنانا ہوں گے
فیفا ورلڈ کپ 2026 میکسیکو جنوبی افریقا افتتاحی میچ ریڈ کارڈ
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