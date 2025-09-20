میکسیکو سٹی میں LPG ٹینکر دھماکہ: ہلاکتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی

میکسیکو سٹی میں ایک LPG ٹینکر ٹرک میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ یہ حادثہ شہر کے ایک مصروف علاقے میں پیش آیا، جس نے حفاظتی خدشات کو جنم دیا ہے۔
میکسیکو سٹی (روئٹرز) - میکسیکو کے دارالحکومت میں مائع پیٹرولیم گیس ( LPG ) لے جانے والے ایک ٹینکر ٹرک میں ہونے والے دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے، جو کہ شہر کی وزارت صحت نے بتایا۔ ٹرک، تقریباً 50,000 لیٹر LPG لے جا رہا تھا، الٹ گیا اور ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ ایک پھٹنے سے گیس نکلی جس نے آگ پکڑ لی، ایک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی جس نے تقریباً 30 گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ ہلاکتوں کی تعداد بدھ کو گزشتہ ہفتے سے بڑھی ہے، جب ٹرک میں آگ لگ گئی اور دھماکہ ہو گیا جب وہ ازٹاپالاپا میں ایک مصروف
ہائی وے پر سفر کر رہا تھا، جو میکسیکو سٹی کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے۔ میکسیکو سٹی کی وزارت صحت نے رپورٹ کیا کہ ازٹاپالاپا کے واقعے کے حوالے سے، ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ 21 افراد اب بھی ہسپتال میں داخل ہیں، 38 کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور افسوسناک طور پر، 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے نے میکسیکو کی شاہراہوں پر حفاظتی حالات پر مایوسی پیدا کر دی ہے، جس سے خطرناک کارگو ٹرانسپورٹ اور روڈ مینٹیننس کی سخت نگرانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رہائشیوں نے شہر کے مضافات میں وسیع تر چیلنجوں پر بھی مایوسی کا اظہار کیا، جہاں طویل، مشکل سفر عام ہیں۔ دو سالہ بچی، جو کم عمر متاثرین میں سے ایک ہے، زخمیوں میں شامل ہے اور گزشتہ ہفتے ٹیکساس کے شہر گیلوسٹن میں ایک امریکی ہسپتال میں منتقل کر دی گئی۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے کم از کم 11 دیگر نابالغوں کا مقامی طور پر علاج کیا گیا۔ شہر کے حکام کی ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور کی تیز رفتاری اور مہارت کی کمی حادثے کا سبب بنی۔ تفتیش جاری ہے۔ فری پورٹ انڈونیشیا کے کان میں پھنسے کارکنوں کی تلاش میں دو لاشیں ملی ہیں، رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ تائیوان خود کو بچانے کے لیے پرعزم ہے، صدر کا کہنا ہے کہ دفاعی تقریبات کا ہفتہ مکمل ہو گیا۔ ہالی ووڈ نے اے بی سی کے دیر رات کے شو کو ہٹانے کے بعد کیمل کا دفاع کیا۔\واقعہ ازٹاپالاپا کے مصروف علاقے میں پیش آیا، جو کہ میکسیکو سٹی کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے۔ اس تباہ کن حادثے نے شہر میں حفاظتی انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حکام کی جانب سے حادثے کی وجوہات کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں ٹرک کی تیز رفتاری اور ڈرائیور کی مہارت کی کمی کو ابتدائی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد، حکام نے خطرناک مواد کی نقل و حمل کے ضوابط کو سخت کرنے اور سڑکوں کی بحالی کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے شاہراہوں پر طویل اور دشوار گزار سفر اور حفاظت سے متعلق دیگر مسائل پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حادثے کے بعد، امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے اور ہلاک شدگان کی شناخت کرنے کے لیے فوری کارروائی کی۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کو علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ میکسیکو سٹی کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے اور اس نے شہر میں حفاظت اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔\اس سانحے نے میکسیکو میں خطرناک اشیاء کی نقل و حمل سے متعلق حفاظتی اقدامات پر توجہ مرکوز کی ہے۔ حکام حادثے کی مکمل تفتیش کر رہے ہیں، جس میں حادثے کی وجوہات اور اس میں ملوث افراد کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد، میکسیکو سٹی کی حکومت نے حفاظتی اقدامات کو سخت کرنے اور مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان اقدامات میں سڑکوں کی بہتری، ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی سخت نگرانی، اور ڈرائیوروں کی تربیت اور جانچ شامل ہو سکتی ہے۔ اس حادثے نے میکسیکو میں نقل و حمل کے شعبے میں بہتری کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے اور اس سے شہریوں میں حکومت سے مزید بہتر حفاظتی انتظامات کی توقع پیدا ہو گئی ہے۔ میکسیکو کے حکام اور عوام دونوں اس حادثے سے صدمے میں ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ میکسیکو سٹی کے میئر نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی مکمل طبی امداد کی یقین دہانی کرائی ہے
میکسیکو سٹی دھماکہ LPG حادثہ ازٹاپالاپا ہلاکتیں
