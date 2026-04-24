میکسیکو: پیرامڈ آف دی مون پر فائرنگ، کینیڈین خاتون شہید، حملہ آور ہلاک

میکسیکو کے تاریخی مقام تیوتہوآکان میں پیرامڈ آف دی مون پر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک کینیڈین خاتون شہید اور 13 افراد زخمی ہوئے۔ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا۔
میکسیکو کے ایک اہم تاریخی مقام، تیوتہوآکان کے ’پیرامڈ آف دی مون‘ پر ایک دلخراش فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ یہ واقعہ سیاحوں کے لیے ایک انتہائی مقبول مقام پر ہوا ہے اور اس سے علاقے میں خوف و ہراس کی کیفیت پھیل گئی ہے۔ حکام کے مطابق، 27 سالہ ہولیو سیزر نامی ملزم نے اکیلے ہی اس حملے کی منصوبہ بندی کی اور اسے عملی جامہ دیا۔ پولیس کے ساتھ مختصر جھڑپ کے دوران ملزم نے خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی۔ اس اندوہناک واقعہ میں ایک کینیڈین خاتون شہید ہوئیں جبکہ 13 افراد زخمی ہوئے۔ تحقیقات کے مطابق، ملزم کے قبضے سے ایک پستول، بڑی تعداد میں کارتوس، ایک چاقو اور کچھ ایسے دستاویزات برآمد ہوئے ہیں جن میں پرتشدد واقعات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ ان دستاویزات میں کولمبیا ہائی اسکول قتل عام جیسے واقعات کا ذکر بھی شامل تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور بیرون ملک ہونے والے اس طرح کے واقعات سے متاثر تھا۔ ریاست میکسیکو کے اٹارنی جنرل نے واضح کیا ہے کہ ملزم نے یہ کارروائی تنہا کی اور اس کے کسی منظم گروہ سے تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نقاب پوش تھا اور اس نے ایک بیگ لے کر پیرامڈ کی طرف پرسکون انداز میں چل رہا تھا، جو فائرنگ سے کچھ لمحے پہلے کی ہے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ میکسیکو کی حکومت نے سیاحتی مقامات پر سیکیورٹی سخت کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ یہ واقعہ نہ صرف میکسیکو کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سیاحتی مقامات پر سیکیورٹی کے خطرات اور ذہنی صحت کے مسائل پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ دہشت گردی اور پرتشدد واقعات کسی بھی وقت اور کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ متاثرہ خاندانوں اور زخمیوں کے لیے گہرے تعزیات کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ سیاحت کے شعبے پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے حکومت کو سیاحوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس واقعہ کی مکمل کوریج فراہم کی جا رہی ہے اور تمام حقوق محفوظ ہیں
