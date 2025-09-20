میکرون جوڑا فرانسیسی خاتون اول کی جنس کے بارے میں افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنسی ثبوت پیش کرے گا

فرانس کے صدر اور ان کی اہلیہ فرانسیسی خاتون اول کی جنس کے بارے میں افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔
امانوئل میکرون اور برجیت میکرون سائنسی ثبوت اور تصاویر پیش کریں گے جو یہ ثابت کریں گے کہ فرانس کی خاتون اول ایک عورت ہیں، امریکی مقدمے میں ان کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے جمعہ کو کہا۔ وکیل ٹام کلیئر نے کہا کہ میکرون جوڑے کا منصوبہ ہے کہ وہ قدامت پسند امریکی مبصر کینڈیس اوونس کے خلاف اپنے مقدمے میں گواہی دیں، جن پر مدعیان فرانس یسی صدر کی اہلیہ کے ٹرانس جینڈر ہونے کے بارے میں آن لائن افواہوں کو ہوا دینے میں مدد کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ کلیئر نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ماہرین
کی گواہی سامنے آئے گی، جو سائنسی نوعیت کی ہوگی، جو بیانات کی غلطی کو بھی ظاہر کرے گی۔ کلیئر کے تبصرے بی بی سی کے پوڈ کاسٹ 'فیم انڈر فائر' پر کیے گئے تھے، جن کی تصدیق ان کے لاء فرم کے ترجمانوں نے اے ایف پی کو کی۔ برجیت میکرون کی جنس کے بارے میں قیاس آرائیاں برسوں سے فرانس میں گردش کر رہی ہیں۔ اوونس کے خلاف مقدمہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جب صدر میکرون رائے عامہ کے جائزوں میں کم مقبولیت کی درجہ بندی اور حکومت میں عدم استحکام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کلیئر نے کہا کہ وہ ماہرانہ گواہی کے حوالے سے اپنی ٹیم کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلات ظاہر نہیں کر سکتے لیکن وہ مکمل طور پر یہ ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے کہ اوونس، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک بہت بڑی فالوونگ رکھنے والی ایک متاثر کن شخصیت ہیں، نے فرانسیسی خاتون اول کے بارے میں جھوٹ پھیلائے ہیں۔\میکرون کے وکیل نے کہا کہ اس ہتک عزت کے مقدمے میں ثبوت کا بوجھ مدعیوں پر ہے۔ مدعیان، جنہوں نے جولائی میں ڈیلاویئر کی ریاست کی عدالت میں اوونس کے خلاف اپنا مقدمہ دائر کیا، برجیت میکرون کو ان کے بچوں کے ساتھ دکھانے والی تصاویر یا جب وہ حاملہ تھیں تو ان کی تصاویر پیش کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، کلیئر نے کہا۔ اور چونکہ اوونس کے پاس ایک بڑا سامعین ہے، انہوں نے مزید کہا، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ جمعرات کو، اوونس نے اپنے ایکس چینل پر ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں میکرون کے خلاف ان الزامات کو 'قابل تصدیق طور پر غلط' قرار دیا گیا۔ اوونس نے لکھا، وہ مجھ پر یہ کہنے پر مقدمہ نہیں کر رہی کہ وہ ایک مرد ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی پر یہ کہنے پر مقدمہ نہیں کیا کہ وہ ایک مرد ہے۔ کیونکہ وہ ہے ہی۔ ستمبر 2024 میں دو خواتین کو جھوٹی باتیں پھیلانے کے الزام میں مجرم ٹھہرایا گیا تھا، انہوں نے دسمبر 2021 میں ایک یوٹیوب ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ برجیت میکرون کبھی جین مائیکل ٹروگنیو نامی ایک مرد تھیں -- جو دراصل اس کے بھائی ہیں۔ نتاشا رے اور امانڈائن روئے کے خلاف فیصلہ پیرس کی اپیل کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور میکرون نے جولائی کے شروع میں اعلیٰ اپیل کورٹ، کورٹ ڈی کاسیشن سے اپیل کی۔\فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ان کی اہلیہ برجٹ میکرون کے بارے میں چلنے والی افواہوں نے گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیا میں کافی جگہ بنائی ہے۔ خاص طور پر فرانسیسی خاتون اول کی جنس کے بارے میں قیاس آرائیاں اور جھوٹ پھیلائے گئے، جن کے خلاف اب قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس مقدمے کا مقصد ان افواہوں کو ختم کرنا ہے جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ صدر میکرون کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ سائنسی ثبوت اور تصاویر پیش کریں گے جو یہ ثابت کریں گے کہ برجٹ میکرون ایک عورت ہیں۔ اس کے علاوہ، فرانسیسی جوڑے کا ارادہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو ان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اس مقدمے کا فرانسیسی حکومت اور عوام پر گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ نہ صرف صدر اور ان کی اہلیہ کی ساکھ کا معاملہ ہے، بلکہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان کی لکیر کو بھی واضح کرتا ہے۔ اس سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں کے خلاف ایک مضبوط پیغام جائے گا۔ فرانسیسی حکومت اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ سچائی کو سامنے لایا جائے اور جھوٹی معلومات پھیلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے
