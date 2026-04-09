میکرون کی اپیل: لبنان کو ایران-امریکہ جنگ بندی میں شامل کیا جائے

فرانس یسی صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے امریکی اور ایران ی ہم منصبوں، ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزشکیان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کریں۔ اسرائیل نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ راتوں رات اعلان کردہ ایران - امریکہ جنگ بندی میں لبنان کو شامل نہیں سمجھتا۔ اس نے بدھ کو لبنان پر فضائی حملے کیے جس میں ابتدائی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 182 افراد ہلاک اور 890 زخمی ہوئے، دارالحکومت بیروت پر گزشتہ ماہ اسرائیل -حزب اللہ جنگ کے آغاز کے بعد سے سب سے
زیادہ شدید بمباری کی گئی۔\ میکرون نے دونوں رہنماؤں سے بات کرنے کے بعد ایکس پر لکھا، 'میں نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کی تمام محاذوں پر، بشمول لبنان میں، تمام فریقین مکمل طور پر احترام کریں گے۔' انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بندی کے قابل اعتبار اور پائیدار ہونے کے لیے 'ضروری شرط' ہے۔ میکرون، جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے ایرانی صدر سے بات کرنے والے پہلے مغربی رہنما ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے جامع مذاکرات کی راہ ہموار ہونی چاہیے تاکہ 'مشرق وسطیٰ میں سب کے لیے سلامتی' کو یقینی بنایا جا سکے۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کے ساتھ ساتھ اس کی علاقائی پالیسی اور آبنائے ہرمز سے گزرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے اقدامات سے متعلق خدشات کو دور کرنا ہوگا۔ میکرون نے کہا کہ فرانس اس خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔\اسرائیلی حملوں نے لبنان میں تباہی مچا دی ہے، جس سے انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور زخمیوں کے لیے طبی سہولیات پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیمیں متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، لیکن امداد کی رسائی محدود ہے۔ میکرون کی مداخلت سے لبنان میں جنگ بندی میں توسیع کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تاہم، اسرائیل کی جانب سے لبنان کو جنگ بندی میں شامل نہ کرنے کے فیصلے نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ فرانس نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور وہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ تاہم، خطے میں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی پالیسی جیسے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ میکرون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ان تمام معاملات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ خطے میں صورتحال انتہائی نازک ہے اور اس کے لیے تمام فریقین کی جانب سے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ تنازعات کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے
