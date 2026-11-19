میکسیکو میں وائرل ویڈیوز اور پٹیرانودون کی شناخت کا معاملہ
میکسیکو میں پراسرار مخلوق کی وائرل ویڈیوز پر مقامی حکام نے براہ راست رد عمل دیتے ہوئے اسے مصنوعی ذہانت کی تخلیق قرار دیا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے دیو ہیکل پرندے کا نام دینا غلط ہے۔
میکسیکو کے شہر سیوداد خواریز کے قریب آسمان میں پرواز کرتی ایک نامعلوم مخلوق کی ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ ان ویڈیوز میں دکھائی دینے والی چیز کی شناخت کے حوالے سے مقامی حکام اور ماہرین نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔
ویڈیوز کے تفصیلی مشاہدے اور مقام
برطانوی اخبار دی سن کی رپورٹ کے مطابق یہ مناظر میکسیکو کے شہر سیوداد خواریز کے مقام پر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ پہلی ویڈیو رات کے وقت سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے دوران حاصل کی گئی، جس میں سیاہ رنگ کی ایک مخلوق فضا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اس مخلوق کے بڑے پر اور سر کے پچھلے حصے میں ابھری ہوئی ساخت نمایاں تھی۔ دوسری ویڈیو دن کے وقت بنائی گئی، جس میں اسی نوعیت کی مخلوق عمارتوں کے اوپر سے گزرتی دکھائی دی۔Also readDenmark ratifies Trump deal over Greenland, hoping to end conflict
سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں اور پٹیرانودون کی تشبیہ
ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد انٹرنیٹ صارفین میں مختلف قیاس آرائیاں عام ہو گئیں۔ بعض صارفین نے اس مخلوق کو کروڑوں سال پہلے معدوم ہونے والے اڑنے والے رینگنے والے جانور پٹیروڈیکٹائل سے ملتا جلتا قرار دیا۔ میکسیکن یو ایف او محقق جائمے موسان نے 11 نومبر کو ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وادی خواریز میں دکھائی دینے والی یہ مخلوق کسی دوسری جہت سے زمین پر پہنچی ہے؟
بعد ازاں اپنے ٹی وی پروگرام میں ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے جائمے موسان نے اس جانور کو پٹیرانوڈون قرار دیا، جو ایک دیوہیکل اڑنے والا رینگنے والا جانور تھا اور تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے معدوم ہو گیا تھا۔ موسان نے ان ویڈیوز کو مستند قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پس منظر میں امریکی ریاست ٹیکساس کے فرینکلن پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں۔
حکام کا رد عمل اور ٹیکنالوجی کا استعمال
تاہم، کسی علاقے یا پس منظر کی شناخت سے ویڈیو میں نظر آنے والی مخلوق کی حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری جانب مقامی حکام نے ان دعوؤں کو براہ راست مسترد کر دیا ہے۔ سیوداد خواریز کے محکمہ شہری تحفظ کے سربراہ سرجیو روڈریگز نے ان ویڈیوز کو محض ڈیجیٹل تفریح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حقیقی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔
حتمی تجزیہ اور مستقبل کے اقدامات
انٹرنیٹ صارفین اور دیگر مبصرین نے بھی اس حوالے سے مختلف امکانات پیش کیے ہیں۔ بعض افراد کے خیال میں یہ کوئی بڑا پرندہ ہو سکتا ہے، مثلاً نیل کنٹھ یا فریگیٹ برڈ، جو پرواز کے دوران کسی غیر معمولی زاویے سے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہو۔ کچھ صارفین نے ان مناظر کو مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ویڈیو قرار دیا ہے۔ تاحال اس مخلوق کی شناخت نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی مستند ذریعے سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ویڈیوز میں کوئی غیر معمولی یا معدوم جانور دکھائی دے رہا ہے۔
فیکٹ چیک کے نتیجے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میکسیکو کے شہر سیوداد خواریز کے اوپر اڑتی پراسرار شبیہ کی وائرل ویڈیوز میں نظر آنے والی چیز کا پٹیروڈیکٹل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مقامی حکام نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔
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