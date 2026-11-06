میکلمور کا امریکی اسٹیڈیمز سے کنسرٹ کے لیے انکار، خود اسٹیج قائم کرنے کا اعلان
امریکی ریپر میکلمور نے فلسطینیوں کے لیے فلاحی کنسرٹ کے لیے امریکی اسٹیڈیمز کی جانب سے جگہ دینے سے انکار کی خبر دی ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے اسٹیج قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
امریکی مشہور ریپر میکلمور نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطین ی عوام کی حمایت میں منعقد کیے جانے والے ان کے فلاحی کنسرٹ س کے لیے امریکا کے متعدد بڑے اسٹیڈیمز نے جگہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ گلوکار نے انسٹاگرام پر جاری بیان میں بتایا کہ ڈبلن، پیرس اور لندن میں ان کے 'فری فلسطین' کنسرٹ س کامیابی سے منعقد ہوئے، تاہم امریکا میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ میکلمور کے مطابق میڈیسن اسکوائر گارڈن ، بارکلیز سینٹر اور دیگر معروف مقامات نے ابتدائی طور پر دستیاب تاریخیں بتائیں لیکن فلسطین کے لیے فلاحی کنسرٹ س کا علم ہونے پر انکار کر دیا۔
امریکی اسٹیڈیمز کی جانب سے انکار کی تفصیلات
میکلمور کے مطابق میڈیسن اسکوائر گارڈن، بارکلیز سینٹر اور دیگر معروف مقامات نے ابتدائی طور پر دستیاب تاریخیں بتائیں لیکن فلسطین کے لیے فلاحی کنسرٹس کا علم ہونے پر انکار کر دیا۔ اس بات نے موسیقار کو حیران کردیا کیونکہ انہوں نے توقع کی تھی کہ عوامی اہمیت کے اس معاملے میں مقامات تعاون کریں گے۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے پسِ پردہ دباؤ یا سیاسی وجوہات کی بنا پر انہیں جگہ فراہم کرنے سے گریز کیا گیا۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
گلوکار نے واضح کیا کہ انہوں نے ان مقامات سے بات چیت کے دوران کوئی شکایات یا منفی ردعمل سامنے نہیں آیا جب تک کہ فنڈز کی حتمی نوعیت اور مقصد سامنے نہیں آیا۔ ایک بار جب یہ بات واضح ہوئی کہ حاصل ہونے والی رقم براہِ راست فلسطینی عوام کے لیے وقف کی جائے گی، تو فوری طور پر دستیاب تاریخیں واپس لی گئیں۔ یہ عمل واضح کرتا ہے کہ کس طرح انتظامیہ کی طرف سے فلاتی یا غیر واضح شرائط لاگو کی گئیں جن کا مقصد انکار کو بہتر بنانا تھا۔
آزادی اظہار کے حقوق اور میکلمور کا موقف
موسیقار نے اس اقدام کو آزادیٔ اظہار کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ طاقتور افراد کنسرٹ ہالز کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں آنے والے لوگوں کے نہیں۔ میکلمور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوامی رائے اور لوگوں کی شرکت کی آزادی کو پابندیوں کا شکار نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی فنکار یا تنظیم کو اس بنیاد پر روکا نہیں جانا چاہیے کہ وہ کسی مخصوص علاقے یا طبقے کی مدد کر رہا ہے۔
اس بیان میں میکلمور نے مزید وضاحت کی کہ وہ کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں اور اپنی آرٹسٹک آزادی کو برقرار رکھیں گے۔ ان کا استدلال ہے کہ اگر بڑے اسٹیڈیمز انہیں جگہ نہیں دے سکتے، تو یہ ان کے حقِ اظہار کو سستے کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فنونِ لطیفہ اور موسیقی کا مقصد ہمیشہ انسانی ہمدردی اور اجتماعی بیداری کو فروغ دینا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی خاص ایجنڈے کو روکنا۔
آئندہ اقدامات اور خود مختاری کا اعلان
میکلمور نے مزید کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے اسٹیج خود قائم کریں گے اور فلسطینی عوام کے لیے فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ گلوکار کوئی بھی ایسا متبادل مقام یا طریقہ کار اپنائیں گے جو انہیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں مدد دے۔ ان کا یہ قدم اس بات کی علامت ہے کہ وہ معیاری اسٹیج ڈیزائن یا بڑی کھیلوں کی دوڑوں کی بھیک نہیں مانگیں گے اگر انہیں اپنی بات پر قائم رہنے کا موقع نہ دیا جائے۔
یہ فیصلہ نہ صرف میکلمور بلکہ دیگر فنکاروں کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ فنکار اپنی شناخت اور انسانی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے نئے تجربات کر سکتے ہیں، چاہے ان کا مقصد بین الاقوامی سطح پر کسی بحران میں مدد کرنا ہو۔ مستقبل میں ممکنہ طور پر چھوٹے پیمانے پر کنسرٹس یا عوامی مقامات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے تاکہ پیغام عوام تک پہنچایا جا سکے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment