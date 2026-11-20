میگرنٹس کا گروپ ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے باوجود میکسیکو پہنچ گیا
تقریباً تین سو سینٹرل امریکی مغیروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے دباؤ کے باوجود میکسیکو میں داخل ہو کر بڑے گروپ سے شمولیت کر لی۔
تقریباً تین سو مغیروں کا ایک قافلہ جمعہ کی صبح میکسیکو کے جنوبی علاقے میں داخل ہوا، حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو پر تازہ ٹیرف کے خطرے کا اعلان کیا تھا۔ یہ مغیروں نے جنوبی میکسیکو میں موجود تقریباً ڈھائی ہزار کے بڑے گروپ سے ملنے کے لیے سفر جاری رکھا ہے۔ ان کا داخلہ امریکی صدر کی جانب سے دباؤ ڈالنے کے صرف ایک ہفتے بعد ہوا۔
قافلے کی تفصیلات اور مقامی حالات
ریوٹرز کی رپورٹ کے مطابق، مغیروں میں زیادہ تر سینٹرل امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ گروپ جمعرات کی شب اور جمعہ کی صبح کے درمیان سرحد عبور کر کے آریاگہ اور ٹونالا کے جنوبی شہروں میں پہنچے۔ اس علاقے میں مغیروں کے دو الگ گروپوں میں تقسیم ہو کر سفر جاری ہے۔ مقامی ذرائع نے تصدیق کی کہ یہ چھٹی بار ہے جب یہ قافلہ چیاپاس ریاست میں داخل ہو رہا ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
مغیروں نے بتایا کہ انہیں پیجیہیاپن سے باہر نکال دیا گیا تھا جہاں وہ دو دن آرام کرنا چاہتے تھے۔ مقامی حکام نے انہیں جانے کا حکم دیا، جس سے بچوں اور خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مغیروں نے مقامی انتظامیہ کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بچوں کی تھکاوٹ کو نظر انداز کیا گیا۔
مقامی مغیروں کے جذبات اور مطالبات
اٹھارہ سالہ ہیرسن ڈیوڈ اسکیلانٹے نے بتایا کہ وہ میکسیکو میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عہدے پر رہتے ہیں۔ انہوں نے میکسیکی صدر کلادیا شینباؤم سے اپیل کی کہ وہ امریکی دباؤ میں نہ آئیں۔ مغیروں کا کہنا ہے کہ انہیں میکسیکو میں رہنے کا حق حاصل ہے اور وہ قانونی طور پر یہاں کام کر کے اپنا گزارا کرنا چاہتے ہیں۔
ایمرسن نامی ایک انڈوری مغیروں نے بھی اپنے تجربے کا اشتراک کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مقامی حکام نے انہیں اور اس کی بیوی اور دو بچیوں کو زبردستی باہر نکالا۔ مغیروں کا کہنا ہے کہ وہ میکسیکو میں پائیدار حل تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن مقامی انتظامیہ انہیں مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔
امریکی دباؤ اور مقامی حکمت عملی
گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو پر ٹیرف کا دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سرحد کنٹرول نہ کیا گیا تو ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا۔ امریکی سرحدی حکام کے سربراہ توم ہومین نے بھی میکسیکو کی حکومت کو فوج تعینات کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
میکسیکو کی قومی میگریشن انسٹی ٹیوٹ نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم، میکسیکی حکومت کا کہنا ہے کہ قانونی دستاویزات رکھنے والے مغیروں کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کی پیروی کی جائے گی اور ان کے کیسز کی سماعت کی جائے گی۔
آئندہ مراحل اور ممکنہ اثرات
یہ واقعہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان تعلقات کے لیے چیلنج کا باعث بنا ہے۔ مغیروں کا یہ گروپ اب بھی چیاپاس سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور مرکزی حکومت کے درمیان اس معاملے پر ہم آہنگی قائم کرنا ضروری ہے۔ مستقبل میں مغیروں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔
مغربی ممالک میں مغیروں کے بہاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاہم، مغیروں کا کہنا ہے کہ وہ بہتر زندگی کے امیدوار ہیں۔ میکسیکو کی حکومت کا ردعمل دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ کس طرح اس صورتحال کا سامنا کرتی ہے۔ مغیروں کے حقوق اور سرحدی حفاظت کے درمیان توازن قائم کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔
بین الاقوامی برادری بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی اور میکسیکی حکام کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ مغیروں کی جانیں خطرے میں ہیں اور انہیں انسانی حقوق کی بنیاد پر سلوک ملنا چاہیے۔ یہ واقعہ سیاسی کشیدگی کو بھی بڑھاوا دے سکتا ہے۔
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