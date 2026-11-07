نئی آٹو پالیسی: لگژری گاڑیوں کے علاوہ تمام وسائل میں کمی اور برآمدات کا ہدف 6 ارب ڈالر
نئی آٹو پالیسی کے تحت لگژری گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیاں سستی ہوں گی جبکہ برآمدات کا ہدف 6 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جس سے درآمدی پیٹرولیم میں کمی متوقع ہے۔
وزیراعظم کے مشیر صنعت و پیداوار ہارون اختر اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نئی آٹو پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کا بنیادی مقصد ماحولیاتی آلودگی سے نجات اور درآمدی پیٹرولیم میں نمایاں کمی لا کر معاشی بوجھ کم کرنا ہے۔
لگژری کے علاوہ تمام گاڑیوں میں سستی کا نیا معیار
مشیر صنعت و پیداوار ہارون اختر نے واضح کیا کہ نئی آٹو پالیسی کے تحت لگژری کے علاوہ دیگر تمام گاڑیاں سستی ہوں گی اور اس پالیسی میں لوکلائزیشن پر فوکس ہے، جس کے تحت ایکسپورٹ ٹارگٹ دیا جائے گا اور پہلے سال 5 فیصد ریوارڈ دیا جائے گا۔Also readISPR DG visits King Edward Medical University, interacts with students
وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے گاڑیوں پر زائد درآمدی ڈیوٹی کے باوجود مقامی انڈسٹری میں تیار ہونے والی گاڑیوں میں جدید سہولیات کا فقدان رہا ہے، اور تمام مراعات کے باوجود مقامی کار ساز انڈسٹری صارفین کو بہتر گاڑیاں نہیں دے سکی تھی۔
برآمدات کا ہدف اور ایکسپورٹ ریوارڈ اسکیم
ہارون اختر نے بتایا کہ پالیسی کے تحت 5 سال میں 6 ارب برآمدت کا ہدف ہے اور ایکسپورٹ ٹارگٹ مینوفیکچرنگ پورا نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا، جبکہ پاکستان کے آٹو پارٹس مینجوفیکچررز کو ایکسپورٹ کا موقع دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ایکسپورٹ پر پہلے سال مالیت کا 5 فیصد ریوارڈ دیا جائے گا اور پالیسی میں 45 اضافی سیفٹی اسٹینڈرڈ رکھے ہیں تاکہ معیار میں بہتری لائی جا سکے۔
الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکسیفکیشن اور ڈیوٹی میں تبدیلی
مشیر صنعت و پیداوار نے کہا کہ پالیسی میں الیکٹرک گاڑیوں پر خصوصی توجہ ہے، ای وی پر سیلز ٹیکس ایک فیصد رینج ایکسٹینڈڈ پر 6 اور پلگ ان ہائبرڈ پر 9 فیصد سیلز ٹیکس ہوگا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ چارجنگ اسٹیشنز کی مشینری پر سیلز ٹیکس ایک فیصد اور کسٹم ڈیوٹی صفر ہوگی جبکہ کمرشل انجن والی بڑی گاڑیوں پر اضافی ڈیوٹی لگے گی، تاہم نئی پالیسی میں 1000 سی سی تک پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں میں کوئی ردوبدل نہیں کیا گیا ہے۔
آئی ایم ایف کی منظوری اور مستقبل کے اقدامات
ہارون اختر کا کہنا تھا کہ نئی آٹو پالیسی کی عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) سے منظوری ہونا باقی ہے اور الیکٹرک موٹر سائیکلز کا فروغ بڑھ رہا ہے۔
عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ نئی آٹو پالیسی سے ماحولیاتی آلودگی سے نجات ملے گی، الیکٹرک گاڑیوں سے فضا میں کاربن کم ہوگا اور ماحول کو فائدہ ہوگا، اور وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ متوسط طبقے کے لیے گاڑیوں کی صنعت میں سہولت پیدا کی جائے۔
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