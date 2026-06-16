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نئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا

اخبار News

نئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا
نئی ویڈیوسکیورٹی ادارےکالعدم
📆16/06/2026 12:32 am
📰ExpressNewsPK
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سکیورٹی اداروں نے واقعے کو سنگین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فتنہ دراصل نفرت، تشدد اور انتشار کے اس مکروہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔

نام نہاد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور ریاستی اداروں کے ساتھ کشیدگی کے معاملے میں ایک نئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار کیے گئے ایک بلوائی کے موبائل فون سے ایسی ویڈیو برآمد ہوئی ہے جس میں ایک شخص کو اسلحہ تھامے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔آزاد کشمیر میں 8 روز کے دوران 4 سیکیورٹی اہلکار شہید 89 زخمی، 425 ملزمان گرفتار حکام کے مطابق فوٹیج میں ایک شخص واضح طور پر خودکار ہتھیار کے ساتھ اہلکاروں کو نشانہ بناتا دکھائی دیتا ہے جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے واقعے کو سنگین قرار دیا ہے۔ یہ فتنہ دراصل نفرت ، تشدد اور انتشار کے اس مکروہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جسکا واحد حل ان اسکی مکمل سرکوبی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ مسلح جتھے روز اول سے ایسے تشدد پسندانہ اقدامات کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ایسے واقعات انکو کالعدم قرار دینے کے حکومتی فیصلے کی توثیق کرتے ہیں.

نام نہاد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور ریاستی اداروں کے ساتھ کشیدگی کے معاملے میں ایک نئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار کیے گئے ایک بلوائی کے موبائل فون سے ایسی ویڈیو برآمد ہوئی ہے جس میں ایک شخص کو اسلحہ تھامے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔آزاد کشمیر میں 8 روز کے دوران 4 سیکیورٹی اہلکار شہید 89 زخمی، 425 ملزمان گرفتار حکام کے مطابق فوٹیج میں ایک شخص واضح طور پر خودکار ہتھیار کے ساتھ اہلکاروں کو نشانہ بناتا دکھائی دیتا ہے جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے واقعے کو سنگین قرار دیا ہے۔ یہ فتنہ دراصل نفرت، تشدد اور انتشار کے اس مکروہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جسکا واحد حل ان اسکی مکمل سرکوبی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ مسلح جتھے روز اول سے ایسے تشدد پسندانہ اقدامات کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ایسے واقعات انکو کالعدم قرار دینے کے حکومتی فیصلے کی توثیق کرتے ہیں

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نئی ویڈیو سکیورٹی ادارے کالعدم تشدد نفرت

 

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