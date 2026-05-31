پاکستان نے سرکلر ڈیٹ میں 780 ارب روپے کی کمی کی اور گھریلو، زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے ٹیریف میں نمایاں کمی کی۔ نئی رجسٹریشن سسٹم کے ذریعے کم آمدنی والے گھرانوں کو سبسڈی برقرار رکھی گئی۔
پاکستان کی مالی سال 2024-25 کے دوران سرکلر ڈیٹ میں 780 ارب روپے کی نمایاں کمی آئی ہے۔ اس مالی سال میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں کئی اصلاحاتی اقدامات کیے، جن کا مقصد گھریلو اور زراعی صارفین کے لیے بجلی کے سبسڈی نظام کو مستحکم اور شفاف بنانا تھا۔ توانائی وزیر نے واضح کیا کہ کم آمدنی والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی سبسڈی جاری رہے گی اور اس کے لیے ایک نئی رجسٹریشن سسٹم متعارف کرائی گئی ہے۔ اس نظام کے تحت ہر صارف کو اپنے یوٹیلیٹی بل پر موجود QR کوڈ کے ذریعے اپنی حیثیت کی تصدیق کرنا ہوگی۔ اس نئے طریقہ کار کے تحت دو ملین سے زیادہ سنگل‑فیز کنزیومرز نے رجسٹریشن مکمل کر لی ہے۔ چار سال کے عرصے میں محفوظ شدہ (پروٹیکٹڈ) صارفین کی تعداد 9.
5 ملین سے بڑھ کر 21.5 ملین تک پہنچی ہے، جبکہ کل گھریلو صارفین میں سے 86 فیصد یعنی 29.57 ملین صارفین اب سبسڈی شدہ тариф حاصل کر رہے ہیں۔ سبسڈی کی کل لاگت بھی بڑھ کر 423 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، جب کہ پہلے یہ رقم 199 ارب روپے تھی۔ رہائشی اور زرعی صارفین کے لیے دی جانے والی کل سبسڈی 527 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی توانائی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر ریفارمز کیے گئے جن کے نتیجے میں ٹیریفس میں نمایاں کمی آئی اور سرکلر ڈیٹ میں بھی کمی واقع ہوئی۔ آزاد توانائی پیداواری کمپنیوں کے ساتھ نئی معاہدوں کے ذریعے 3.5 ٹریلین روپے کی بچت ہوئی، جبکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے نقصانات میں کمی سے 193 ارب روپے کے اخراجات کم ہوئے۔ سرکاری پاور پلانٹوں کی غیر ضروری مشینری کی فروخت سے مزید 47 ارب روپے کی بچت حاصل کی گئی۔ مئی 2026 تک محفوظ شدہ صارفین کے لیے ٹیریف 31 فیصد کم ہو گئے، رہائشی نرخوں میں 16 فیصد کمی آئی، جبکہ صنعتی صارفین نے 33 فیصد کمی محسوس کی۔ تجارتی شعبے میں 8 فیصد اور زرعی شعبے میں 14 فیصد کمی واقع ہوئی، اور گلگت‑بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے صارفین کو 45 فیصد کی سب سے بڑی کمی کا فائدہ ملا۔ ملک بھر میں اوسط بجلی ٹیریف 20 فیصد کم ہو گئی ہے۔ حکومت نے سولو ر توانائی کے فروغ اور سیکٹر کی شفافیت بڑھانے کے بھی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی توانائی منصوبے کے تحت 8 گیگاواٹ کی تقسیم شدہ سولو توانائی کی گنجائش شامل ہے۔ 25کلو واٹ یا اس سے کم صلاحیت کے سولو پروجیکٹس کے لیے لائسنسنگ کے تقاضے ختم کر دیے گئے ہیں اور نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے چھوٹے پیمانے پر سولو ترقی کی حمایت کے لیے متعدد اقدامات منظور کیے ہیں۔ یہ تمام اقدامات ملک کی توانائی سسٹم کو مستحکم، قابل اعتماد اور ماحول دوست بنانے کی سمت میں اہم قدم ہیں
بجلی سبسڈی سرکلر ڈیٹ ٹیرِف کم ہونا رجسٹریشن نظام سولر توانائی
