نئے صوبے کے قیام کے لیے آرٹیکل 239 کی پابندی لازمی، ملک محمد احمد خان
پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک محمد احمد خان کے مطابق نئے صوبے کے قیام کے لیے صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت لازمی ہے اور ریفرنڈم اس آئینی طریقہ کار کی جگہ نہیں لے سکتا۔
لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین میں نئے صوبے بنانے کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ ان کے مطابق صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت سے قرارداد منظور کرنا ایک لازمی قانونی تقاضا ہے، جسے ریفرنڈم کے ذریعے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیان دنیا نیوز کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔
سپیکر ملک محمد احمد خان نے اس موقع پر نوجوانوں کے کردار پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ یونینز نوجوانوں میں قیادت کی صلاحیت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان کے مطابق یونیورسٹیاں طلبہ یونینز کو استعمال کرتے ہوئے ایسی نسل تیار کر سکتی ہیں جو مختلف شعبوں میں قیادت سنبھال سکے۔Also readRas Al Khaimah: 11 Dead in UAE Bus, Truck Crash
آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت نئے صوبے کا طریقہ کار
آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت نئے صوبے کی حدود تبدیل کرنے کے لیے واضح شرائط مقرر ہیں۔ ملک محمد احمد خان کے مطابق شق 1 اور شق 2 کے تحت کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے۔
شق 4 کے مطابق کسی صوبے کی حدود تبدیل کرنے کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت سے ووٹ دینا ضروری ہے۔ سپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح کیا کہ پنجاب کی تقسیم کی منظوری پنجاب اسمبلی میں دو تہائی اکثریت سے دینا آئین کا سخت تقاضا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ عوامی ریفرنڈم کا جمہوری وزن ضرور ہے، مگر ریفرنڈم آرٹیکل 239 کی شق 4 میں درج طریقہ کار کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ان کے مطابق براہ راست عوامی شرکت جمہوریت کی بنیاد ہے، لیکن آئینی قواعد الگ حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی پابندی لازمی ہے۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے مؤقف پر سپیکر کی رائے
سپیکر ملک محمد احمد خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس مؤقف کو قانونی طور پر درست قرار دیا ہے جس میں آئینی طریقہ کار پر عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق آئین سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ قانونی سوالات پیدا کرے گا۔
انہوں نے 2012 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت میں حکومت نے پنجاب کی تقسیم اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام سے متعلق قراردادیں پیش کی تھیں۔ ان کے مطابق فرحت اللہ بابر نے سینیٹ میں اور فاروق ایچ نائیک نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی تھی۔
اس وقت مسلم لیگ ن نے اعتراض کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ ن کا مؤقف تھا کہ آرٹیکل 239 کی شق 4 کے تحت کسی صوبے کی تقسیم کا اختیار صرف صوبائی اسمبلی کے پاس ہے۔ سپیکر نے کہا کہ اصولوں میں یکسانیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آبادی اور معاشی پسماندگی پنجاب کی تقسیم کے لیے جائز بنیاد ہیں تو سندھ میں بھی ایسے ہی عوامل موجود ہیں۔
سپیکر نے زور دیا کہ حتمی فیصلے مقامی آبادی کی خواہشات کے مطابق ہونے چاہئیں اور انہیں مسلم لیگ ن، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت سیاسی قیادت کے اتفاق رائے سے کیا جانا چاہیے۔
ماضی کے ریفرنڈم اور مقامی حکومتوں کا نظام
سپیکر پنجاب اسمبلی نے تقسیم ہند سے پہلے کے ریفرنڈم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے (NWFP) میں 282,000 ووٹرز نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ تاریخی حوالہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عوامی رائے کی اہمیت ہے، مگر آئینی اصول بھی برقرار رہتے ہیں۔
اپنے خطاب کے اختتام پر ملک محمد احمد خان نے مضبوط مقامی حکومتی نظام کی وکالت کی۔ انہوں نے چھوٹی انتظامی اکائیوں کے بارے میں کھلے مکالمے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کے مطابق اس مکالمے سے حکومتی ڈھانچے اور انتظامی تقسیم پر بہتر فیصلے ممکن ہو سکتے ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics