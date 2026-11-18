نئے صوبوں کے معاملے پر حنیف زمان کو جواب دیتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا بڑا اعلان
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے نئے صوبوں کے آئینی فریم ورک اور سندھ میں سیاسی صورتحال پر سخت تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر لسانی فسادات کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نظام تبدیل ہونا چاہیے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران نئے صوبوں کے قیام اور سندھ میں سیاسی صورتحال پر انتہائی سخت اور واضح پوزیشن اپنائی ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے خون بہنے کی باتیں کرنا ایک خطرناک رجحان ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت کا کہنا ہے کہ لسانی بنیادوں پر فسادات پھیلانے والی ہر حرکت کو سختی سے فکس کیا جانا چاہیے اور متعلقہ شخصیات سے اس بات کا جواب مانگا جانا چاہیے کہ انہوں نے دھمکیاں کیسے دیں۔
پاکستان میں نئے صوبوں کے آئینی فریم ورک پر تجاویز
حافظ نعیم الرحمان نے صریح الفاظ میں اپنی پوزیشن بیان کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی انتظامی صوبوں کی تعداد بڑھانے کے حق میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کی تخلیق کے عمل میں آئینی فریم ورک کو ہمیشہ بنیادی معیار کے طور پر سامنے رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ لاڑکانہ اور کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی سیاست چلنا ممکن نہیں ہوگی کیونکہ وہاں کی عوامی سطح پر ایسی سیاسی فضا نہیں پائی جاتی۔Also readٹرمپ کا چین کا دورہ اور شینزین میں تاریخی سربراہی ملاقات
جماعت اسلامی کے امیر نے یہ بھی اشارہ دیا کہ پاکستان میں انتظامی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی تقسیم ایک ضروری اور منطقی قدم ہو سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ بڑے صوبوں کو چھوٹے انتظامی اکائیوں میں تقسیم کرنے سے وسائل کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے اور مقامی سطح پر حکمرانی زیادہ مؤثر طریقے سے ممکن ہوگی۔
پیپلز پارٹی کی سیاست اور لسانی فسادات کا الزام
حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی ہمیشہ اقتدار میں رہنے کے لیے لسانی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 1972 میں بھی پیپلز پارٹی نے لسانی بل لا کر فسادات کرائے تھے، اور آج بھی ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھی اور مہاجر آبادی کے درمیان فرق پیدا کر کے اقتدار کے مزے لیتی ہے۔
امیر جماعت اسلامی نے بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کراچی اور میرپورخاص کا ذکر کرتے ہوئے سندھ کے شہری علاقوں کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی پر کرپشن یا لوٹ مار کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کی پالیسی اپناتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ سندھ ایک پرسکون صوبہ رہا ہے جہاں لوگ بھائی چارے سے رہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس میں فسادات کی بنیاد رکھی۔
الیکشن نتائج اور حکومتی عہدوں پر سوالات
حافظ نعیم الرحمان نے آئندہ انتخابات اور موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی سات ایم این اے کی سیٹیں ناجائز ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کو چاہیے کہ وہ فارم 45 عوام کے سامنے پیش کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ناجائز طریقے سے قائم ہے، تو زرداری صاحب کو صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔
اس موقع پر انہوں نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے قیام کے حوالے سے بھی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی صوبے میں غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں تو اس پر دستخط ان کے والد نے کیے تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آج اگر پی ٹی آئی سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پچھلے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت کیوں گرائی گئی؟ ان کا کہنا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی جماعت ہے۔
کسانوں کی معاشی پریشانی اور زراعتی بحران
سیاسی تنقید کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے کسانوں کے معاشی بحران کو بھی اجاگر کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گنے کی کرشنگ نہ شروع ہونے کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر گنے کی قیمت میں اضافہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ قیمت کم از کم سات سو روپے فی من مقرر کی جانی چاہیے تاکہ کسانوں کو ریلیف مل سکے۔
جماعت اسلامی کے امیر نے یہ بھی وضاحت کی کہ زراعت کا شعبہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، جسے روکنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جمعہ کے روز جماعت اسلامی کے کارکنان شگر ملز کے باہر دھرنا دینے والے ہیں تاکہ حکومت کو کسانوں کی آواز تک پہنچا جا سکے۔
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