نئے صوبوں کی حتمی منظوری پارلیمنٹ کا اختیار ہے: رانا ثنا اللہ
وزیراعلیٰ کے مشیر رانا ثنا اللہ نے واضح کیا کہ نئے صوبوں کی تشکیل کے معاملے میں حتمی فیصلہ صرف پارلیمنٹ کرے گی چاہے ریفرینڈم ہی کیوں نہ ہو۔
وزیراعلیٰ کے مشیر رانا ثنا اللہ نے ایک نجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے حتمی اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگرچہ اس مسئلے پر ریفرینڈم کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن ایسے ریفرینڈم کے انعقاد اور اس کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کی ذمہ داری بھی پارلیمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔
نئے صوبوں کے حوالے سے پارلیمانی عمل
رانا ثنا اللہ نے بتایا کہ نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ ابھی تک پارلیمنٹ کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ مسئلہ مجلس شوریٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے ایک پالیسی بیان جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد ارکانِ پارلیمنٹ اس موضوع پر کھلے سرے سے بحث کریں گے اور مختلف نقطہ نظر کا جائزہ لیا جائے گا۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
مشیر نے مزید وضاحت کی کہ ریفرینڈم کرنے والے ادارے کا تعین بھی فی الحال زیرِ بحث ہے اور اس حوالے سے کوئی طے شدہ طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے اس قسم کے اہم فیصلے کی حتمی منظوری منتخب نمائندوں والے ادارے یعنی پارلیمنٹ ہی دے سکتی ہے۔
پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کی صورتحال
اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقاتوں کے سلسلے پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ سابق وزیراعظم کے وکلا نے ان سے ملاقات کی تھی۔ تاہم، ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید ملاقاتیں ہو سکیں گی یا نہیں، یہ بات اس بات پر منحصر ہے کہ وکلا کی کارکردگی اور رویہ کیسا رہتا ہے۔
رانا ثنا اللہ نے اعتراف کیا کہ ملاقات کے بعد وکلا نے سیاسی مسائل پر گفتگو کی، جس سے آنے والے دور میں مزید مذاکرات کے امکانات میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ سیاسی فضا میں موجود کشیدگی کا اثر براہِ راست آگے آنے والی بات چیتوں کی تیاریوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔
پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کی پالیسی اور رکاوٹیں
تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے رانا ثنا اللہ نے بتایا کہ اسے ملتوی کرنے یا رکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور پارٹی کو مختلف امور پر یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا رویہ ابھی تک اس حوالے سے مطمئن کن نہیں ہے۔
مشیر نے وضاحت کی کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر لگائی گئی پابندیاں اس لیے عائد کی گئیں کیونکہ پارٹی ان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک پارٹی کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا، ایسی ملاقاتوں کے انعقاد میں رکاوٹیں برقرار رہیں گی تاکہ سیاسی فضا کو مزید حساس نہ بنایا جا سکے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics