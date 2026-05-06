نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا علمائے کونسل کانفرنس سے خطاب: علاقائی امن، استحکام اور مسلم اتحاد کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں علمائے کونسل کانفرنس کے دوسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے علاقائی امن کے عزم، مسئلہ کشمیر و فلسطین پر اصولی موقف اور عالم اسلام میں اتحاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
اسلام آباد میں منعقد ہونے والی علمائے کونسل کانفرنس کے دوسرے اہم اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خصوصی شرکت کی اور شرکاء سے جامع خطاب کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ملک اور دنیا بھر سے آنے والے ممتاز مذہبی اسکالرز اور علمائے کرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کانفرنس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور کے پیچیدہ عالمی حالات میں اس طرح کے پلیٹ فارمز انتہائی وقت کی ضرورت ہیں کیونکہ یہ نہ صرف مذہبی رہنماؤں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں بلکہ مسلم دنیا کے اندر مکالمے، ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے nhấn کیا کہ جب تک علمائے کرام اور پالیسی ساز مل کر کام نہیں کریں گے، تب تک امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ اس کانفرنس کا مقصد نہ صرف مذہبی مسائل پر بحث کرنا تھا بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے مقام کو بہتر بنانا اور ایک مربوط حکمت عملی تیار کرنا بھی تھا۔ خطاب کے دوران اسحاق ڈار نے پاکستان کے ان سفارتی اقدامات کا تفصیلی ذکر کیا جو علاقائی تنازعات کو کم کرنے اور عالمی سطح پر تعمیری مکالمے کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے اور اس کا مقصد ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں خطے کے تمام ممالک باہمی تعاون کے ذریعے ترقی کر سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست کے بنیادی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف انتہائی واضح اور اصولی ہے اور پاکستان ان دونوں خطوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ان دیرینہ مسائل کے حل کے لیے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور پاکستان خطے میں استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم نے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے مرکزی کردار کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی ایک ایسی تنظیم ہے جو مشترکہ مفادات کے تحفظ اور امت مسلمہ کے درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین فورم فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے رجحانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر اس نفرت انگیز سوچ کے خلاف بھرپور مہم چلا رہا ہے تاکہ اسلام کے حقیقی پیغام یعنی امن اور رواداری کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں کے درمیان احترام اور محبت کا رشتہ قائم کرنا ہی عالمی امن کی ضمانت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاہب کے درمیان مکالمہ نفرت کو ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اپنے خطاب کے اختتامی حصے میں اسحاق ڈار نے حق کی جدوجہد کی سالگرہ کے موقع پر پاکستانی قوم کی ہمت، استقامت اور قومی عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مشکل حالات کا مقابلہ بہادری سے کیا ہے اور آج بھی قوم متحد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا قومی وژن امن، ترقی اور خوشحالی پر مبنی ہے اور حکومت کا ہر اقدام عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ علمائے کرام کی رہنمائی اور حکومت کی کوششوں سے پاکستان ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بن کر ابھرے گا جہاں انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دے گا اور مظلوم قوموں کی حمایت جاری رکھے گا.
