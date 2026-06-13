نائب وزیراعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکا، ایران مذاکرات اور دستخطی تقریب کی پیش رفت پر تبادلہ خیال

پاکستان کے نائب وزیراعظم نے سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اور دستخطی تقریب کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکا اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ کل متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کے بعد ہونے والی پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام میں معاون ثابت ہوگی۔
پاکستان کے نائب وزیراعظم نے سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اور دستخطی تقریب کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکا اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ کل متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کے بعد ہونے والی پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام میں معاون ثابت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مذاکراتی عمل کے دوران ثالثی، مفاہمت اور مکالمے کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل اور مؤثر کوششوں کو سراہا.
پاکستان کے نائب وزیراعظم نے سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اور دستخطی تقریب کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکا اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ کل متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کے بعد ہونے والی پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام میں معاون ثابت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مذاکراتی عمل کے دوران ثالثی، مفاہمت اور مکالمے کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل اور مؤثر کوششوں کو سراہا
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