نائب میئر زوران ممدانی کی انجی ٹینڈن سرجری کامیاب، بحالی کی امید
نیویارک سٹی کے میئر زوران ممدانی کی اینٹہی ٹینڈن سرجری کامیاب رہی۔ وہ گرکی مانشن میں آرام کر رہے ہیں اور مکمل صحت یابی کے بعد نو ماہ بعد فٹ بال کھیلنے کی امید کرتے ہیں۔
نیویارک سٹی کے میئر زوران ممدانی کی ایکیلس ٹینڈن کی سرجری جو جمعہ کے دن انجام دی گئی، کامیاب رہی ہے۔ یہ طبی عمل صبح گیارہ بج کر تیس منٹ سے دوپہر بارہ بج کر بائیس منٹ تک جاری رہا۔ میئر کو مہینے کے شروع میں صحافیوں کے ساتھ کھیلے گئے ایک دوستانہ فٹ بال میچ کے دوران یہ چوٹ لگی تھی۔
سرجری کی تفصیلات اور میئر کی موجودہ کیفیت
میئر کے پریس سیکرٹری جو کولولو نے تصدیق کی ہے کہ زوران ممدانی فی الحال گرکی مانشن میں آرام کر رہے ہیں۔ انہیں مکمل صحت یابی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ چونتیس سالہ میئر نے اپنی دائیں اینٹہی ٹینڈن کو پھاڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میچ سے پہلے انہوں نے کسے نہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عمر کا احساس ہوا اور وہ زخمی ہو گئے۔Also readKarachi rescue operation continues as death toll reaches 11
بحالی کا وقت اور میسر کی شکر گو پارے میں تاخیر
میئر زوران ممدانی کو چھ سے آٹھ ہفتوں تک بوٹ پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ تقریباً نو ماہ بعد دوبارہ فٹ بال کھیلنے کی امید کر رہے ہیں۔ بحالی کے سلسلے میں انہیں آئندہ ہفتہ کے ہفتہ کو ہونے والی میسر کی شکریہ کے روز کی پریڈ میں حصہ لینے سے قاصر رہنا پڑے گا۔ یہ پریڈ مشرقی ساحل پر شدید طوفان کی پیشگوئی کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی تھی جس میں شدید بارش اور ہواؤں کا امکان تھا۔
سرکاری امور کی نگرانی اور معاون حکمت عملی
میئر کی غیر موجودگی میں پہلے ڈپٹی میئر ڈین فولیہان روزانہ کے امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔ زوران ممدانی نے سرجری کے دوران اپنے ڈر کا اظہار کیا کیونکہ یہ ان کی پہلی سرجری تھی۔ تاہم، انہوں نے حوصلہ افزائی کے طور پر یہ بات بھی شیئر کی کہ وہ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ جیسن ٹیٹم نے بھی یہ عمل کیا تھا، لہذا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔
خبردار کنفرنس اور عوامی ردعمل کا جائزہ
میئر نے بیس نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں کرچز کے سہارے شرکت کی تھی۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ انہیں اپنی عمر یعنی پینتیس سال کا خیال نہیں آیا اور اس کے فوراً بعد ہی انہیں یہ چوٹ لگ گئی۔ میئر کی صحت یابی کی رفتار اور ڈپٹی میئر کی کارکردگی ابھی بھی ریاست کے عوام اور میڈیا کے دھیان میں ہے۔
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