نادرا نے 10 سالہ شناختی کارڈ استعمال ریکارڑ کی ایک نئی ایپ متعارف کرادی

نادرا نے شہریوں کو اپنے شناختی کارڈ کے پچھلے 10 سال کے استعمال کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے پاک آئیڈی موبائل ایپ متعارف کرائی ہے۔ ایپ کے ذریعے صارفین اپنے کارڈ کے کسی بھی قسم کے استعمال، جیسے بینک اکاؤنٹ کھولنا، SIM کارڈ کے اجراء یا دیگر تصدیقی مراحل، کا فوری ریکارڑ چیک کر سکتے ہیں۔
نادرا نے شہریوں کی شناختی কার্ড کے استعمال کا مکمل ریکارڑ 10 سالہ عرصے کے لیے دستیاب کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پاک آئیڈی (PAK ID) موبائل ایپ یا نادرا کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے، ہر شہری اپنے شناختی کارڈ کے کسی بھی قسم کے استعمال کی مکمل تاریخ اور تفصیلات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نئی سہولت سے ہماری ریاستی شناخت کا ڈیٹا حفاظت اور شفافیت دونوں میں اضافہ ہوگا۔ ایپ کے ذریعے صارف اپنے فون میں پاک آئی ڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے لاگ ان کر سکتا ہے۔ مین مینو میں 'یوزر ہسٹری' یا 'وررفکیشن ہسٹری' کا آپشن منتخب کرنے سے پہلے 15 دنوں کے ریکارڑ کے علاوہ پچھلے 10 سالوں میں کارڈ کے استعمال کے تمام مراحل کی مکمل تفصیلات mil jati hain۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صارف صرف یہ چیک کرنا چاہے کہ اس کے کارڈ پر کتنے SIM کارڈز رجسٹرڈ ہیں، تو وہ اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھ کر 668 پر ایس ایم ایس بھیج سکتا ہے۔ یہ سہولت نادرا کے تشریفاتی انجینئر نادرا کی جانب سے شہریوں کو فراڈ سے بچانے اور ان کے ڈیٹا کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے متعارف کروا دی گئی ہے۔ پاک آئیڈی ایپ اب موبائل فونوں پر دستیاب ہے اور نادرا کی رسمی ویب پورٹل پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس ایپ کا مقصد ہر شہری کو اپنی شناختی معلومات کی مکمل شفافیت فراہم کرنا ہے تاکہ اگر کسی غیر مجاز شخص کے ذریعے کارڈ کا استعمال ہوا ہو تو صارف فوراً اس بات کو پہچان سکے۔ نادرا نے یہ نئی مکانیزم توانائی کے بجاؤں بھرے ہوئے ڈیٹا کلارٹی کے مواقع میں اضافے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ ایپ کا استعمل بہت آسان ہے: پہلے پاک آئیڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، پھر لاگ ان کریں، اور آخر میں 'وررفکیشن ہسٹری' پر کلک کریں تاکہ 10 سالہ مکمل ریکارڑ دستیاب ہو جائے۔ نادرا کی جانب سے یہ اقدام شہریوں کی حفاظت اور آن لائن فراڈ سے بچاؤ کی دہائی کے قابل ہے۔ اس سے پہلے صارفین کو شناختی کارڈ کے استعمال کے ریکارڑ کے لیےTEK سے رابطہ کرنا پڑتا تھا یا کسی دفتر میں جا کر معلومات حاصل کرنی پڑتی تھیں، جو وقت اور بھی آسان ہے۔ اب ہر فرد اپنے گھر میں بیٹھے اپنے 10 سالہ ریکارڑ کا مکال جائزہ لے سکتا ہے۔ نادرا کی媛 nai ڈیجیٹل سروس پاکستان میں شناختی ڈیٹا کے معاملے میں نئی شفافیت کی nazam ہے.
نادرا شناختی کارڈ پاک آئیڈی ایپ 10 سالہ ریکارڑ فراڈ تحفظ
