نادرا نے نئی ویب سائٹ متعارف کروائی، مردم شماری کے اعداد و شمار سمیت تمام سہولیات ایک پلیٹ فارم پر

قومی ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ( نادرا ) نے عوام الناس کی سہولت کے لیے ایک جدید اور جامع ویب سائٹ کا اجراء کیا ہے، جس کے ذریعے ضلع کی سطح پر مردم شماری کے اعداد و شمار سمیت تمام تر سہولیات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گی۔ یہ اقدام نادرا کی جانب سے اپنی خدمات کو مزید منظم، تیز رفتار اور عوام کے لیے دوستانہ بنانے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، نئی ویب سائٹ کی بدولت شناختی کارڈ ، نائیکوپ (NIKOP)، پی او سی (POC)، ایف آر سی (FRC) اور دیگر تمام اہم خدمات اب ایک ہی جگہ پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس سے شہریوں کو مختلف اداروں کے چکر لگانے سے بچایا جا سکے گا اور وقت کی بچت ہوگی۔ نادرا کی اس جدید ویب سائٹ پر رجسٹریشن ڈیٹا اور اعدادوشمار کو nGRIDS سسٹم کے ذریعے نقشوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو تحقیقی مقاصد اور منصوبہ بندی کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ضلعی سطح پر مردم شماری اور رجسٹریشن کے اعداد و شمار کا تقابلی جائزہ بھی فراہم کیا گیا ہے، جس سے مختلف علاقوں کی آبادیاتی صورتحال اور رجسٹریشن کی شرح کا اندازہ لگانا آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ، ویب سائٹ پر ایک میپ گیلری بھی متعارف کروائی گئی ہے، جو قومی اور صوبائی سطح کے اعدادوشمار اور رجحانات کو واضح طور پر دکھاتی ہے۔ یہ معلومات حکومت، محققین اور منصوبہ سازوں کے لیے فیصلہ سازی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ شہریوں کو اب پیدائش، وفات، شادی اور طلاق کی رجسٹریشن بھی آسانی سے کر سکیں گے، جبکہ بینکنگ، ٹیلی کام اور دیگر حکومتی اداروں کے لیے تصدیقی خدمات بھی اسی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گی۔ اس سے سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون بڑھے گا اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ نادرا نے عوامی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کال سینٹر، آئی وی آر (IVR) اور ای میل سپورٹ کو بھی مزید مؤثر بنایا ہے۔ شکایات کے اندراج اور ان کے ازالے کا نظام بہتر انداز میں فعال کر دیا گیا ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات کا فوری حل ممکن ہو سکے گا۔ اس اقدام سے نادرا کی ساکھ میں اضافہ ہوگا اور عوام کا اعتماد بڑھے گا۔ نئی ویب سائٹ کے ذریعے نادرا نہ صرف شہریوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، بلکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ویب سائٹ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو آگے بڑھانے میں بھی اہم کردار ثابت ہوگی۔
