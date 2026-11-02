نارتھ کراچی میں کالے ڈالے والوں کا کار ڈیلر اور اس کے خاندان پر تشدد، مقدمہ درج
نارتھ کراچی میں کالے ڈالے میں سوار افراد نے کار ڈیلر اور اس کے خاندان پر مبینہ تشدد کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی، مقدمہ سرسید تھانے میں درج۔
نارتھ کراچی کے علاقے جوہر میں پیش آنے والا ایک انتہائی تشدد آمیز واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک خاندان کے افراد کو ان کی ذاتی گاڑی میں سوار ہونے کی حالت میں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ کار ڈیلر عبدالمتین اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے جوہر گئے تھے اور واپسی کے دوران ان کی گاڑی کا پیچھا کیا گیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر الیون بی میں واقع سروس روڈ پر کالے ڈالے میں سوار افراد نے ان کی گاڑی کو روک کر ان پر تشدد کا حملہ کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے سامنے کار ڈیلر کو شدید پیٹا گیا اور اسے شدید ذہنی اذیت دی گئی۔ ملزمان نے نہ صرف کار ڈیلر کو مارا پیٹا بلکہ ان کی اہلیہ کے دوپٹے کو بھی زبردستی کھینچا جس سے وہ ہنستے ہنستے رہ گئے اور ان کے چھوٹے بچے بھی خوف سے کانپ اٹھے۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ 28 اور 29 اکتوبر کی درمیان شب پیش آیا تھا تاہم مقدمہ اتوار کو درج کیا گیا۔ متاثرہ فریق عبدالمتین نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ ان کے ہی علاقے کے رہائشی ہیں اور انہوں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ ملزمان نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور ان کے خاندان کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔.
نارتھ کراچی کے علاقے جوہر میں پیش آنے والا ایک انتہائی تشدد آمیز واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک خاندان کے افراد کو ان کی ذاتی گاڑی میں سوار ہونے کی حالت میں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ کار ڈیلر عبدالمتین اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے جوہر گئے تھے اور واپسی کے دوران ان کی گاڑی کا پیچھا کیا گیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر الیون بی میں واقع سروس روڈ پر کالے ڈالے میں سوار افراد نے ان کی گاڑی کو روک کر ان پر تشدد کا حملہ کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے سامنے کار ڈیلر کو شدید پیٹا گیا اور اسے شدید ذہنی اذیت دی گئی۔ ملزمان نے نہ صرف کار ڈیلر کو مارا پیٹا بلکہ ان کی اہلیہ کے دوپٹے کو بھی زبردستی کھینچا جس سے وہ ہنستے ہنستے رہ گئے اور ان کے چھوٹے بچے بھی خوف سے کانپ اٹھے۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ 28 اور 29 اکتوبر کی درمیان شب پیش آیا تھا تاہم مقدمہ اتوار کو درج کیا گیا۔ متاثرہ فریق عبدالمتین نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ ان کے ہی علاقے کے رہائشی ہیں اور انہوں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ ملزمان نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور ان کے خاندان کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔
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