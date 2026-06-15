نارا آرگینکس کمپنی نے امریکہ میں حفاظتی نکتہ نظر کے تحت نوزائیدہ بچوں کے ’آرگینک انفینٹ فارمولا‘ کی پوری کھیپ مارکیٹ سے واپس منگوائی ہے۔ کمپنی کے مطابق متاثرہ پاؤڈر فارمولا جولائی 2025 سے جون 2026 کے دوران امریکا میں فروخت کیا گیا تھا، جبکہ یہ مصنوعات امریکا سے باہر دستیاب نہیں تھیں۔
فلپائن : زلزلے سے سمندر کی تہہ اوپر اٹھ گئی ، خوفناک مناظ رواشنگٹن : امریکا میں حفاظتی نکتہ نظر کے تحت نوزائیدہ بچوں کے ’ آرگینک انفینٹ فارمولا ‘ کی پوری کھیپ کمپنی نے مارکیٹ سے واپس منگوالی۔ امریکہ میں نوزائیدہ بچوں میں بوٹولینم انفیکشن کی تصدیق اور اسپتالوں میں داخل ہونے کے واقعات سامنے آنے کے بعد ’ نارا آرگینکس ‘ نامی کمپنی نے اپنی تمام اقسام ’ بےبی انفینٹ فارمولا ‘ کے ڈبے رضاکارانہ طور پر مارکیٹ سے واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے۔کا کہنا ہے کہ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) اور سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن نے اسے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ تین شیر خوار بچوں میں انفینٹ بوٹولزم کے کیسز سامنے آئے ہیں، جنہوں نے نارا آرگینکس کا فارمولا استعمال کیا ہے.
فلپائن : زلزلے سے سمندر کی تہہ اوپر اٹھ گئی، خوفناک مناظرواشنگٹن : امریکا میں حفاظتی نکتہ نظر کے تحت نوزائیدہ بچوں کے ’آرگینک انفینٹ فارمولا‘ کی پوری کھیپ کمپنی نے مارکیٹ سے واپس منگوالی۔ امریکہ میں نوزائیدہ بچوں میں بوٹولینم انفیکشن کی تصدیق اور اسپتالوں میں داخل ہونے کے واقعات سامنے آنے کے بعد ’نارا آرگینکس‘ نامی کمپنی نے اپنی تمام اقسام ’بےبی انفینٹ فارمولا‘ کے ڈبے رضاکارانہ طور پر مارکیٹ سے واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے۔کا کہنا ہے کہ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) اور سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن نے اسے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ تین شیر خوار بچوں میں انفینٹ بوٹولزم کے کیسز سامنے آئے ہیں، جنہوں نے نارا آرگینکس کا فارمولا استعمال کیا ہے
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