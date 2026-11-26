نارز اٹلانٹک ائیر لائنز کے ورشٹپ کی دہش، تمام پروازیں منسوخ
نارویجن ایئر لائن نارز اٹلانٹک کے ورشٹپ کے بعد تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ نوئمبر کی تنخواہیں نہ ملنے سے عملہ شدید پریشانی میں ہے۔
نارویجن لو کوسٹ ایئر لائن نرز اٹلانٹک کے مالی بحران انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ کمپنی نے جمعہ کی شام کی اطلاع دی ہے کہ وہ ورشٹپ (Bankruptcy) کی دہلیز پر کھڑی ہے اور فوری طور پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسی سنگین صورتحال کا ثبوت یہ ہے کہ کمپنی نے اس ہفتے نولمبر کی تنخواہیں ادا کرنے میں ناکام رہی ہے، جس پر پائلٹس یونین نے سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
مالی بحران اور ورشٹپ کی دہلیز
نرز اٹلانٹک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اوسلو اسٹاک ایکسچینج کو دیے گئے ایک باضابطہ بیان میں واضح کیا ہے کہ اگر جلد از جلد مختصر مدت کی مالی معاونت کی حل نہیں نکالی گئی تو ورشٹپ فائل کرنے کا ارادہ ہے۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ وہ سرمایہ کاروں کے ساتھ ممکنہ ٹیک اوور اور مالی حل کے حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن سرمایہ کاروں کی شناخت کے بارے میں کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں۔ اس خبر کے بعد کمپنی کے شیئرز میں شام کے ٹریڈنگ سیشن میں مزید آٹھ فیصد اضافہ دیکھا گیا۔Also readSingapore Becomes World's Leading AI Hub: Report Details
نولمبر تنخواہیں اور عملے کی پریشانی
نارز اٹلانٹک پائلٹس ایسوسی ایشن (NAP) نے اپنے ای میل بیان میں تصدیق کی ہے کہ نولمبر کی تنخواہیں ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہیں۔ یونین کے مطابق یہ پائلٹس اور ان کے خاندانوں کے لیے انتہائی مشکل صورتحال ہے، لیکن وہ اب بھی کمپنی کے ساتھ تعمیری گفتگو کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ اقدام کمپنی کی مالی حالت کی سنگینی کا واضح اشارہ ہے، جس سے عملے کے درمیان بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔
فیول کی قیمتیں اور عالمی منڈی کا اثر
اس ایئر لائن کے مسائل کا بنیادی سبب قریب مشرق میں ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہے۔ کمپنی نے پہلے ہی بدھ کی شام اپنی مالی صورتحال کو "ناتونی" قرار دیا تھا، جس کے بعد شیئرز میں 85 فیصد کمی واقع ہوئی تھی۔ شروع سال سے کمپنی کی اسٹاک پرائس میں 99 فیصد سے زائد کمی آ چکی ہے، جس سے کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کم ہو کر تقریباً 8.8 ملین ڈالر رہ گئی ہے۔
عالمی ایئر لائنز کے نئے رجحانات
نرز اٹلانٹک کا بحران منفرد نہیں ہے، بلکہ اس نے دیگر ایئر لائنز میں بھی متاثر کیا ہے۔ سپین کی ایئر لائن پلس اوولٹا نے منگل کی شام اپنی آپریشنز بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ لتھوانیا کی ایئر بالٹک نے ستمبر میں امریکی چیپٹر 11 ورشٹپ کی تحفظ کی درخواست دائر کی تھی۔ جون میں نرز اٹلانٹک نے 100 کروڑ کرون (تقریباً 102 ملین ڈالر) کی سرمایہ کاری حاصل کی تھی، لیکن اب وہ مالی معاونت کے بغیر باقی رہنے سے قاصر ہے۔
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