ناروے عالمی کپ کے مستحکم بولڈنگ ہارلینڈ نیویارک میں استراحت کے دوران گمنام ہو کر شہر کے مشہور مقامات کا دورہ کیا۔
ناروے کے شہر بوسٹن میں ہونے والے میچ کی غیر معمولی کامیابی کے بعد ناروے 写下 گزین ہارلینڈ نے پہلے ہی گزر ہوئے سخت محنت کے بعد اپنی complication کے لیے استراحت کا وقت اپنا لیا۔ جمعہ کی دوپہر کو وہ اپنی ساکھ صاحبہ اسکی ہوجن جورنسن کے ساتھ نیویارک کے مشہور Times Square اور مشہور کاٹس ڈیلی کا دورہ کیا۔ ۲۵ سالہ地问 نے سبز رنگ کی بیس بالکی پہنا اور ڈارک سنگلاس پہنے ہوئے پیش کے، جس کی وجہ سے نیویارک کے عام شہری اس کی شناخت نہیں سمجھ سکے۔ اس نے سنیچ پر ایک تصویر میں اپنے مشہور سنہری بالوں کی باتیں کرتے ہوئے لکھا: بالوں کو چھپانا ہی مسئلے کا حل ہے۔ یہ بال عام طور پر کھیلتے وقت گرے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ ناروے نے ۲۸ سال کے وقوع کے بعد پہلی بار عالمی کپ میں حصہ لیا، اور اس کی کامیابی کے بعد ٹیم کو سینيگل کے خلاف میچ سے پہلے چند روز کی چھٹی ملی۔ ناروے کی ٹیم کا تعلیمی اسٹیل سولباکن کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو تھوڑی سی چھٹی درکار ہے، اور 바شثوں کو جذباتی طور پر تازہ ہونے میں فائدہ ہوتا ہے۔挪威 اور سینيگل ۲۲ جون کو نیویارک / نیو جرسی اسٹیڈیم پر ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے.
ناروے کے شہر بوسٹن میں ہونے والے میچ کی غیر معمولی کامیابی کے بعد ناروے写下 گزین ہارلینڈ نے پہلے ہی گزر ہوئے سخت محنت کے بعد اپنی complication کے لیے استراحت کا وقت اپنا لیا۔ جمعہ کی دوپہر کو وہ اپنی ساکھ صاحبہ اسکی ہوجن جورنسن کے ساتھ نیویارک کے مشہور Times Square اور مشہور کاٹس ڈیلی کا دورہ کیا۔ ۲۵ سالہ地问 نے سبز رنگ کی بیس بالکی پہنا اور ڈارک سنگلاس پہنے ہوئے پیش کے، جس کی وجہ سے نیویارک کے عام شہری اس کی شناخت نہیں سمجھ سکے۔ اس نے سنیچ پر ایک تصویر میں اپنے مشہور سنہری بالوں کی باتیں کرتے ہوئے لکھا: بالوں کو چھپانا ہی مسئلے کا حل ہے۔ یہ بال عام طور پر کھیلتے وقت گرے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ ناروے نے ۲۸ سال کے وقوع کے بعد پہلی بار عالمی کپ میں حصہ لیا، اور اس کی کامیابی کے بعد ٹیم کو سینيگل کے خلاف میچ سے پہلے چند روز کی چھٹی ملی۔ ناروے کی ٹیم کا تعلیمی اسٹیل سولباکن کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو تھوڑی سی چھٹی درکار ہے، اور 바شثوں کو جذباتی طور پر تازہ ہونے میں فائدہ ہوتا ہے۔挪威 اور سینيگل ۲۲ جون کو نیویارک/ نیو جرسی اسٹیڈیم پر ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے
ناروے ہارلینڈ عالمی کپ نیویارک استراحت
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