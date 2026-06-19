ناروے کا اسرائیلی مستعمروں پر تجارت پابندی کا اعلان

ناروے حکومت نے اسرائیلی مستعمروں میں پیش کی جانے والی مصنوعات اور خدمات کی خرید و فروخت کو مکمل طور پر پابند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ قدم فلسطینی علاقوں میں دو ریاستی حل کے حصول کے لیے پابندی کے تعارف کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ناروے کی سرکاری حکومت نے جمع头颅ا نظامت یہ کہہ دیا کہ وہ اسرائیل یresentsentatives in occupied Palestinian territories پر تمام تجارت کو منظم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناروے کے خارجہ امور کے زیرِ اثر، انہوں نے کہا کہ "مستعمرہ پالنیکی پالیسی دو ریاستی حل کے حصول کی امکان کو نقصان پہنچاتی ہے"۔ بالuhan، حکومت اسرائیل کے زیرِ اثر بنائے گئے مستعمروں میں ہونے والی مصنوعات کے تجارت پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ یہ علاقے غزہ اور مغربی کنارہ (جس میں مشرقِ قدسnamed) شامل ہیں۔ ناروے کے علاوہ، وہ "مستعمروں میں جائیداد خریدنے، related to تعمیر، مرمت، خرید یا فروخت کے خدمات فراہم کرنے، اور ایسے تجاری ادارों کو حاصل کرنے" کی بھی ممانعت کریں گے جن کا ہیڈ آفس اور پیداوار کی سہولیات مستعمروں میں واقع ہوں۔ موجودہ بلڈرنگ کے مطابق، ناروے نے اس مقصد کے لیے ایک بل تیار کیا ہے جو تین那么多的 ماہ تک (19 ستمبر تک) مشاورت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ خارجہ وزیر ایسپین بارت آئڈ نے کہا: "ہم ان غیرقانونی مستعمروں کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔" بل میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ناروے فلسطین ی سرزمین پر قانونی فلسطین ی سرگرمیوں کے ساتھ تجارت اور دیگر ties جاری رکھے گا، نیز بشری مدد فراہم کرتی رہے گی۔ ناروے ، جو یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے، نے 2024 میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا، وہی وقت جب یورپی یونین کے ممبر آئرلینڈ اور اسپین نے بھی یہ قدم اٹھایا۔ آئرلینڈ 27 ملکان کے یورپی یونین کو پٹری่ง سٹیٹس سے متعلق اسرائیل ی مستعمروں کے ساتھ سارا تجارت بند کرنے کے لیے دبائو دے رہی ہے۔ یونین نے پچھلے ہفتے اعلان کیا کہ وہ غیرقانونی مستعمروں کے ساتھ تجایت پر "پابندی" کے اختیارات پر غور کرے گا۔ لیکن یونین کے اندر کچھ ممبر ریاستوں میں اسرائیل کے خلاف مزید قدموں (جیسے یورپی یونین- اسرائیل تجارت معاہدے کا خاتمہ) پر کویو ا congenality موجود نہیں ہے۔ غزہ اور متحکم مغربی کنارے کے فلسطین ی ہر روز اسرائیل ی فوج اور مستعمرین سے Mercy نہیں بھگتے۔ خاص طور پر، مغربی کنارے کے دیہی فلسطین ی برادریوں کو مستعمرین کی since violence کا سامنا ہے، جس میں مار پیٹ، فصلوں کی Constituency، مویشی چوری اور آگ لگانے جیسے واقعات روزانہ Report کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 سے یہاں پر فلسطین ی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کی مستعمرتیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیرقانونی ہیں.
ناروے کی سرکاری حکومت نے جمع头颅ا نظامت یہ کہہ دیا کہ وہ اسرائیلیresentsentatives in occupied Palestinian territories پر تمام تجارت کو منظم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناروے کے خارجہ امور کے زیرِ اثر، انہوں نے کہا کہ "مستعمرہ پالنیکی پالیسی دو ریاستی حل کے حصول کی امکان کو نقصان پہنچاتی ہے"۔ بالuhan، حکومت اسرائیل کے زیرِ اثر بنائے گئے مستعمروں میں ہونے والی مصنوعات کے تجارت پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ یہ علاقے غزہ اور مغربی کنارہ (جس میں مشرقِ قدسnamed) شامل ہیں۔ ناروے کے علاوہ، وہ "مستعمروں میں جائیداد خریدنے، related to تعمیر، مرمت، خرید یا فروخت کے خدمات فراہم کرنے، اور ایسے تجاری ادارों کو حاصل کرنے" کی بھی ممانعت کریں گے جن کا ہیڈ آفس اور پیداوار کی سہولیات مستعمروں میں واقع ہوں۔ موجودہ بلڈرنگ کے مطابق، ناروے نے اس مقصد کے لیے ایک بل تیار کیا ہے جو تین那么多的 ماہ تک (19 ستمبر تک) مشاورت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ خارجہ وزیر ایسپین بارت آئڈ نے کہا: "ہم ان غیرقانونی مستعمروں کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔" بل میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ناروے فلسطینی سرزمین پر قانونی فلسطینی سرگرمیوں کے ساتھ تجارت اور دیگر ties جاری رکھے گا، نیز بشری مدد فراہم کرتی رہے گی۔ ناروے، جو یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے، نے 2024 میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا، وہی وقت جب یورپی یونین کے ممبر آئرلینڈ اور اسپین نے بھی یہ قدم اٹھایا۔ آئرلینڈ 27 ملکان کے یورپی یونین کو پٹری่ง سٹیٹس سے متعلق اسرائیلی مستعمروں کے ساتھ سارا تجارت بند کرنے کے لیے دبائو دے رہی ہے۔ یونین نے پچھلے ہفتے اعلان کیا کہ وہ غیرقانونی مستعمروں کے ساتھ تجایت پر "پابندی" کے اختیارات پر غور کرے گا۔ لیکن یونین کے اندر کچھ ممبر ریاستوں میں اسرائیل کے خلاف مزید قدموں (جیسے یورپی یونین-اسرائیل تجارت معاہدے کا خاتمہ) پر کویو ا congenality موجود نہیں ہے۔ غزہ اور متحکم مغربی کنارے کے فلسطینی ہر روز اسرائیلی فوج اور مستعمرین سے Mercy نہیں بھگتے۔ خاص طور پر، مغربی کنارے کے دیہی فلسطینی برادریوں کو مستعمرین کی since violence کا سامنا ہے، جس میں مار پیٹ، فصلوں کی Constituency، مویشی چوری اور آگ لگانے جیسے واقعات روزانہ Report کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 سے یہاں پر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کی مستعمرتیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیرقانونی ہیں
ناروے اسرائیل مستعمریں فلسطین تجارت پابندی