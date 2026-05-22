ناروے کی صحافی نے مودی کے سوال پر جواب دیا، ان کے انسٹاگرام و فیس بک اکاؤنٹس معطل کیے گئے

ناروے کی صحافی ہیلے لنگ نے بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی پر پریس فریڈم سے متعلق سوال دینے کے بعد ان کے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس معطل کر دیے گئے۔ صحافی نے سوشل میڈیا پر توجہ مبذول کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بھارتی وزیرِاعظم کو پروان چڑھانا چاہیے تھا۔
ناروے کی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی پر پریس فریڈم سے متعلق سوال کرنے کے کچھ دن بعد ان کے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس معطل کر دیے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ اوسلو میں ہونے والی ایک عوامی ملاقات اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی تنازع کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ اوسلو میں مقامی اخبار کی صحافی ہیلے لنگ نے کہا کہ وہ میٹا کی زیر ملکیت دونوں پلیٹ فارمز سے اچانک لاگ آؤٹ ہو گئیں۔ خاتون صحافی نے بتایا کہ یہ سب اس وقت سامنے آیا جب انھوں نے بھارتی وزیرِاعظم اور بھارتی سفارتکاروں سے کی گئی سوالات نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کرلی تھی.
