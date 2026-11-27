نارو ایئرویز دیوالیہ پن کا شکار ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور مالی بحران کی وجہ سے پروازیں بند
ناروے کی بجٹ ایئر لائن نارو اٹلانٹک ایئرویز نے ایران جنگ اور ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافے کی وجہ سے دیوالیہ پن کا کیس دائر کر دیا ہے جس کے بعد تمام پروازیں اور ٹکٹوں کی فروخت بند کر دی گئی ہے اور مسافروں کو مالی نقصان کا خطرہ ہے۔
ناروے کی مشہور بجٹ ایئر لائن نارو اٹلانٹک ایئرویز کے مرکزی آپریٹنگ یونٹ نے جمعہ کی شام کو سرکاری طور پر دیوالیہ پن کا کیس دائر کر دیا ہے جس کے فوری بعد کمپنی نے اپنی تمام طیارہ پروازیں اور آن لائن ٹکٹوں کی فروخت مستقل طور پر بند کر دی ہے۔ اس تاریخی فیصلے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایئر لائن کو گزشتہ عرصے میں ایران میں جاری جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اور شدید اضافے کا سامنا تھا۔ ایندھن کی قیمتوں میں ہوئی یہ بڑی کمی آسان نہیں تھی بلکہ اس نے ایئر لائن کے آپریشنل اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا دیا جس کے نتیجے میں کمپنی ایک سنگین مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق کمپنی کی مالی مشکلات میں اس وقت مزید بڑھوتری ہوئی جب اسے ہنگامی فنڈز یا نئے سرمایہ کاری فراہم نہیں کی جا سکی جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور انتظامیہ کے پاس دیگر کوئی متبادل راستہ باقی نہ رہا۔ دیوالیہ پن کی کارروائی کے اعلان کے بعد سے ایئر لائن کی جانب سے چلائی جانے والی تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں اور نئے ٹکٹوں کی فروخت بھی مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ اس اقدام سے متاثرہ مسافروں اور عمال کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کمپنی کی کسٹمر سروس ڈیسک بھی بند کر دی گئی ہے جس سے بڑی تعداد میں مسافروں کو اپنی پروازوں کی صورتحال اور معاونت کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایئر لائن کے دیوالیہ ہونے کے بعد وہ مسافر جنہوں نے پہلے سے اپنے سفر کے لیے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے اب اپنی رقم واپس پانے کی امید سے مایوس ہیں۔ دیوالیہ پن کے قانونی عمل کے تحت رقوم کی واپسی کی کوئی یقینی ضمانت موجود نہیں ہے جس کے باعث مسافروں کو اپنی سرمایہ کاری کے مکمل ضیاع کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ اب منتظمین سے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے دوران دیگر خبروں میں ایشیا اور یورپ کے سیاسی حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے حال ہی میں کویت پر ہونے والے ڈرون حملے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے کہ ایسے حملوں کے سنگین اور طویل مدتی جیو پولیٹیکل نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جو خطے میں امن و امان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی فضائیہ کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹمز پر ہیکرز کے کامیاب حملے کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں جن سے امریکی دفاعی ڈھانچے میں سائبر سیکیورٹی کے مسائل ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ یہ تمام واقعات بین الاقوامی سطح پر صورتحال کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ محلی سطح پر معاشی بحران اور سیاحتی شعبے میں آنے والے نقصان پر غور کیا جا رہا ہے۔.
ناروے کی مشہور بجٹ ایئر لائن نارو اٹلانٹک ایئرویز کے مرکزی آپریٹنگ یونٹ نے جمعہ کی شام کو سرکاری طور پر دیوالیہ پن کا کیس دائر کر دیا ہے جس کے فوری بعد کمپنی نے اپنی تمام طیارہ پروازیں اور آن لائن ٹکٹوں کی فروخت مستقل طور پر بند کر دی ہے۔ اس تاریخی فیصلے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایئر لائن کو گزشتہ عرصے میں ایران میں جاری جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اور شدید اضافے کا سامنا تھا۔ ایندھن کی قیمتوں میں ہوئی یہ بڑی کمی آسان نہیں تھی بلکہ اس نے ایئر لائن کے آپریشنل اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا دیا جس کے نتیجے میں کمپنی ایک سنگین مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق کمپنی کی مالی مشکلات میں اس وقت مزید بڑھوتری ہوئی جب اسے ہنگامی فنڈز یا نئے سرمایہ کاری فراہم نہیں کی جا سکی جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور انتظامیہ کے پاس دیگر کوئی متبادل راستہ باقی نہ رہا۔ دیوالیہ پن کی کارروائی کے اعلان کے بعد سے ایئر لائن کی جانب سے چلائی جانے والی تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں اور نئے ٹکٹوں کی فروخت بھی مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ اس اقدام سے متاثرہ مسافروں اور عمال کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کمپنی کی کسٹمر سروس ڈیسک بھی بند کر دی گئی ہے جس سے بڑی تعداد میں مسافروں کو اپنی پروازوں کی صورتحال اور معاونت کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایئر لائن کے دیوالیہ ہونے کے بعد وہ مسافر جنہوں نے پہلے سے اپنے سفر کے لیے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے اب اپنی رقم واپس پانے کی امید سے مایوس ہیں۔ دیوالیہ پن کے قانونی عمل کے تحت رقوم کی واپسی کی کوئی یقینی ضمانت موجود نہیں ہے جس کے باعث مسافروں کو اپنی سرمایہ کاری کے مکمل ضیاع کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ اب منتظمین سے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے دوران دیگر خبروں میں ایشیا اور یورپ کے سیاسی حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے حال ہی میں کویت پر ہونے والے ڈرون حملے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے کہ ایسے حملوں کے سنگین اور طویل مدتی جیو پولیٹیکل نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جو خطے میں امن و امان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی فضائیہ کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹمز پر ہیکرز کے کامیاب حملے کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں جن سے امریکی دفاعی ڈھانچے میں سائبر سیکیورٹی کے مسائل ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ یہ تمام واقعات بین الاقوامی سطح پر صورتحال کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ محلی سطح پر معاشی بحران اور سیاحتی شعبے میں آنے والے نقصان پر غور کیا جا رہا ہے۔
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