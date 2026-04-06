ناسا نے چاند کے تاریک رخ کی تاریخی تصویر جاری کردی

ناسا نے چاند کے تاریک رخ کی پہلی مکمل تصویر جاری کردی، جس سے سائنسدانوں کو چاند کی ارضیاتی تاریخ اور ساخت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ آرٹیمس II مشن کا ایک حصہ ہے، جو اپولو کے بعد پہلا انسانی چاند مشن ہے۔
ویب ڈیسک کے مطابق، ناسا نے اتوار کے روز چاند کے تاریک رخ کی ایک متاثر کن تصویر جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ “پہلی بار ہے جب پورے حوض کو انسانی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔” خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حوض 3.
7 بلین سال پہلے ایک شہاب ثاقب کے نو میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سطح سے ٹکرانے سے بنا تھا۔ اورین اب چاند کے دو تہائی راستے پر ہے اور پیر تک چاند کے قریب سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ آرٹیمس II - اب تک کا سب سے طاقتور راکٹ - یکم اپریل کو آسمان میں داخل ہوا، کل زمین کے مدار کو چھوڑ کر چاند کے لیے اپنے تین روزہ مشن کا آغاز کیا۔ یہ ناسا کے اپولو 11 کے بعد پہلا انسانی چاند مشن ہے، جس نے 1972 میں اپنا قمری دورہ کیا تھا۔ مشن کی ماہر کرسٹینا کوچ نے کہا کہ وہ اور ان کے تین ساتھی خلاباز اس حوض کو دیکھنے کے لیے “شاید سب سے زیادہ پرجوش” تھے۔ انہوں نے خلائی کیپسول سے کہا، “یہ بعض اوقات چاند کے گرینڈ کینین کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کے کثیر پرت والے گڑھے کے کنارے اور بہت سی مختلف زمینی شکلیں ہیں، اور اس میں پورے علاقے میں لاوا کے میدان ہیں۔” “یہ بہت مخصوص ہے اور اس گڑھے کو پہلے کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا جب تک کہ آج ہم اسے دیکھنے کے لیے خوش قسمت نہیں ہوئے، لہذا ہم اس کے بارے میں مزید معلومات شیئر کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے جب ہم چاند کے قریب پہنچ جائیں گے۔” کوچ کے ساتھ ناسا کے ریڈ ویزمین اور وکٹر گلوور، اور کینیڈین خلائی ایجنسی کے جیریمی ہینسن، بدھ کی رات ناسا کے کینیڈی خلائی مرکز سے خلا میں روانہ ہوئے۔ یہ قمری سفر عملے کو زمین پر واپسی سے پہلے تقریباً 252,000 میل خلا میں بھیجے گا۔ موجودہ ریکارڈ تقریباً 248,000 میل ہے، جو 1970 میں اپولو 13 کے قمری مشن کا ہے۔ اگرچہ وہ خود سطح پر نہیں اتریں گے، آرٹیمس II مشن چاند پر 20 بلین ڈالر کا اڈا قائم کرنے کے منصوبے کا ایک اہم قدم ہے۔ لانچ سے قبل مشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سچائی سماجی پر لکھا: “ہم جیت رہے ہیں، خلا میں، زمین پر، اور ہر جگہ درمیان میں – معاشی طور پر، فوجی طور پر، اور اب، ستاروں سے آگے۔” “کوئی بھی قریب نہیں آتا! امریکہ صرف مقابلہ نہیں کرتا، ہم حاوی ہوتے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔” “ہمارے ناقابل یقین خلابازوں پر خدا کی برکت ہو، ناسا پر خدا کی برکت ہو، اور سب سے عظیم قوم یعنی ریاستہائے متحدہ امریکہ پر خدا کی برکت ہو!” روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران پر 'الٹیمیٹم کی زبان' ترک کر دینی چاہیے یونانی آرتھوڈوکس سرپرست خالی یروشلم اولڈ سٹی میں پام سنڈے کی تقریب کی قیادت کرتے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ امریکی پائلٹ کے ریسکیو مشن کے دوران 'دشمن کے متعدد طیارے، بشمول سی-130' تباہ کر دیے گئے۔\یہ ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے جب ناسا کی جانب سے چاند کے تاریک حصے کی مکمل تصویر جاری کی گئی ہے۔ اس سے قبل، چاند کے اس حصے کو انسانی آنکھ سے مکمل طور پر نہیں دیکھا گیا تھا۔ ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تصویر میں چاند کی سطح پر موجود خصوصیات اور ڈھانچے کی تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، جس سے چاند کی ارضیاتی تاریخ اور ساخت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ تصویر آرٹیمس II مشن کے ذریعے حاصل کی گئی ہے، جو کہ اپولو مشن کے بعد چاند پر بھیجا جانے والا پہلا انسانی مشن ہے۔ اس مشن کا مقصد چاند کی سطح پر تحقیق اور تجربات کرنا ہے، جس سے مستقبل میں چاند پر مستقل انسانی موجودگی کی راہ ہموار ہو گی۔ آرٹیمس II مشن میں شامل خلابازوں کی تربیت اور تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اس تاریخی مشن کے لیے پرجوش ہیں۔ اس مشن کی کامیابی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی راہیں کھلیں گی اور خلائی تحقیق میں ایک نیا باب شروع ہو گا۔\آرٹیمس II مشن کی کامیابی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی راہیں کھلیں گی۔ ناسا اس مشن کے ذریعے چاند پر سائنسی تجربات کرے گا، جس سے چاند کی سطح، اس کی ساخت، اور اس کی ارضیاتی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ، یہ مشن مستقبل کے خلائی سفروں کے لیے بھی اہم ثابت ہو گا۔ ناسا نے چاند پر ایک مستقل اڈا بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، جہاں خلاباز طویل عرصے تک قیام کر سکیں گے اور سائنسی تحقیق کر سکیں گے۔ یہ اڈا مستقبل میں مریخ اور دیگر سیاروں پر جانے کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ آرٹیمس II مشن خلائی تحقیق میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو انسانیت کو خلا میں مزید آگے بڑھانے اور کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں مدد کرے گا۔ اس مشن کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے مواقع پیدا کریں گی اور انسانیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اس کے علاوہ، اس مشن سے عالمی سطح پر سائنسی تعاون کو فروغ ملے گا اور خلائی تحقیق میں مختلف ممالک کے درمیان شراکت داری مضبوط ہو گی۔ یہ مشن انسانیت کے لیے ایک روشن مستقبل کی جانب ایک بڑا قدم ہے
ناسا چاند آرٹیمس II خلائی مشن تاریک رخ
