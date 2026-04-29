ناسا کا منفرد ٹول: اپنے نام کو سیارچ تصویروں میں دیکھیں

ناسا نے ایک نیا انٹرایکٹو فیچر متعارف کرایا ہے جو صارفین کو سیارچ تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے قدرتی مناظر سے ان کے نام کے حروف بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
عالمی خلائی ادارے ناسا نے ایک منفرد اور دلچسپ ٹول متعارف کرایا ہے جو سیارچ تصویروں (satellite imagery) کا استعمال کرتے ہوئے قدرتی مناظر سے حروف تہجی بنا کر دکھاتا ہے۔ اس جدید فیچر کا نام 'یور نیم ان لینڈسٹ ' (Your Name in Landsat) رکھا گیا ہے، جس کے ذریعے صارفین اپنے نام کو سیارچ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹول صارفین کو ایک سرچ بار میں اپنا نام درج کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے بعد نظام حقیقی جغرافیائی خصوصیات جیسے دریاؤں، ساحلوں، صحراؤں اور پہاڑی سلسلوں کا استعمال کرتے ہوئے حروف کی ایک سیریز تیار کرتا ہے۔ یہ حروف قدرتی طور پر موجود زمین کی شکلوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور حیران کن ہوتے ہیں۔ ناسا کے لینڈسٹ پروگرام نے زمین کی سطح کا سب سے طویل مسلسل فضائی ریکارڈ قائم کیا ہے، جو سائنسی تحقیق کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ پروگرام 1970 کی دہائی سے زمین کے ارتقاء پر قیمتی بصیرت فراہم کر رہا ہے۔ دہائیوں سے، لینڈسٹ نے شہری ترقی، ماحولیاتی تبدیلیوں، زرعی چکروں اور جنگل کاٹنے جیسے موضوعات پر تحقیق کی حمایت کی ہے۔ اس ٹول کے ذریعے، ناسا کا مقصد عوام کے لیے خلائی ڈیٹا کو زیادہ قابل رسائی اور دلکش بنانا ہے، ساتھ ہی ساتھ زمین کے مشاہداتی ٹیکنالوجی کے سائنسی اور تعلیمی فوائد کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ 'یور نیم ان لینڈسٹ ' فیچر کا استعمال کرنے کے لیے، صارفین ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور انٹرایکٹو ٹول تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نام درج کرنے کے بعد، پلیٹ فارم متعلقہ سیارچ تصاویر کے ساتھ جغرافیائی معلومات بھی دکھاتا ہے، بشمول مقامات کے نام، عرض بلد (latitude) اور طول بلد (longitude) کے کوآرڈینیٹس۔ اس فیچر میں استعمال ہونے والی تصاویر ناسا ارتھ آبزرویٹری، ناسا ورلڈ ویو، یو ایس جی ایس ارتھ ایکسپلورر اور ای ایس اے سینٹینل حب سمیت متعدد پلیٹ فارمز سے حاصل کی گئی ہیں، جو درستگی اور بصری ڈیٹا کی وسیع رینج کو یقینی بناتی ہیں۔ یہ پہل ناسا کی جانب سے خلائی ڈیٹا کو عوام کے لیے مزید قابل رسائی بنانے اور زمین کے مشاہداتی ٹیکنالوجی کے سائنسی اور تعلیمی فوائد کو اجاگر کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ ٹول نہ صرف تفریحی ہے بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی اہم ہے، کیونکہ یہ صارفین کو زمین کے مختلف حصوں اور ان کی جغرافیائی خصوصیات کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ ٹول لینڈسٹ پروگرام کی اہمیت اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والے سائنسی نتائج کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ناسا کا یہ اقدام خلائی تحقیق اور زمین کے مطالعے میں عوام کی دلچسپی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح سائنسی ڈیٹا کو تخلیقی اور دلکش انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ٹول خاص طور پر طلباء، اساتذہ اور جغرافیہ کے شوقین افراد کے لیے ایک قیمتی وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے.
