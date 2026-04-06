ناسا نے چاند کے تاریک حصے کی تصویر جاری کی، انسانی آنکھوں سے دیکھا جانے والا پہلا بیسن

ناسا نے اتوار کو چاند کے تاریک حصے کی متاثر کن تصویر جاری کی، جو “پہلی بار ہے جب پورے بیسن کو انسانی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔” اس مشن کا مقصد چاند کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا اور خلائی تحقیق میں ایک اہم قدم ہے۔ یہ اپولو 11 کے بعد پہلا انسانی چاند مشن ہے اور اس میں خلابازوں کا ایک بین الاقوامی عملہ شامل ہے۔
ویب ڈیسک – ناسا نے اتوار کو چاند کے تاریک حصے کی متاثر کن تصویر جاری کی، جو “پہلی بار ہے جب پورے بیسن کو انسانی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔” خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بیسن 3.
7 بلین سال پہلے ایک شہاب ثاقب کے سطح سے نو میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرانے سے بنا تھا۔ اورین اب چاند سے دو تہائی فاصلے پر ہے اور پیر تک قمری فلائی بائی کے لیے تیار ہے۔ آرٹیمس II – اب تک کا سب سے طاقتور راکٹ – یکم اپریل کو آسمان کی جانب گرج اٹھا، کل زمین کے مدار کو چھوڑ کر چاند کے تین روزہ مشن کا آغاز کیا۔ یہ ناسا کے اپولو 11 کے بعد پہلا انسانی مشن ہے، جس نے 1972 میں چاند کا دورہ کیا تھا۔ مشن کی ماہر کرسٹینا کوچ نے کہا کہ وہ اور ان کے تین ساتھی خلاباز بیسن کو دیکھ کر “شاید سب سے زیادہ پرجوش” تھے۔ انہوں نے خلائی کیپسول سے کہا، “یہ بعض اوقات چاند کے گرینڈ کینین کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کے کثیر پرت والے کریٹر رم اور بہت سی مختلف زمینی شکلیں ہیں، اور اس میں لاوا کے میدان بھی ہیں۔” “یہ بہت مخصوص ہے اور اس کریٹر کو پہلے کبھی کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا جب تک کہ آج ہم اسے دیکھنے کے لیے خوش قسمت نہیں ہوئے، لہذا ہم اس کے بارے میں مزید معلومات شیئر کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے جب ہم چاند کے قریب پہنچ جائیں گے۔” کوچ، ناسا کے ریڈ وائزمین اور وکٹر گلوور اور کینیڈین خلائی ایجنسی کے جیریمی ہینسن کے ساتھ، بدھ کی رات ناسا کے کینیڈی خلائی مرکز سے خلا میں روانہ ہوئے۔ یہ قمری مہم عملے کو تقریباً 252,000 میل خلا میں بھیجے گی اس سے پہلے کہ وہ زمین پر واپس آئیں۔ موجودہ ریکارڈ تقریباً 248,000 میل کا ہے، جو 1970 میں اپولو 13 کے قمری مشن کا ہے۔ اگرچہ وہ خود سطح پر نہیں اتریں گے، لیکن آرٹیمس II مشن چاند پر 20 بلین ڈالر کا بیس قائم کرنے کے منصوبے میں ایک اہم قدم ہے۔ مشن کے آغاز سے قبل، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سچائی سماجی پر لکھا: “ہم جیت رہے ہیں، خلا میں، زمین پر، اور ہر جگہ درمیان – معاشی طور پر، فوجی طور پر، اور اب، ستاروں سے آگے۔” “کوئی قریب نہیں آتا! امریکہ صرف مقابلہ نہیں کرتا، ہم حاوی ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔” “ہمارے ناقابل یقین خلابازوں پر خدا کی برکت ہو، ناسا پر خدا کی برکت ہو، اور سب سے عظیم قوم یعنی ریاستہائے متحدہ امریکہ پر خدا کی برکت ہو!” روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران پر ‘الٹیمیٹم کی زبان’ ترک کر دینی چاہیے یونانی آرتھوڈوکس سرپرست یروشلم کے پرانے شہر میں خالی پام سنڈے کی تقریب کی قیادت کرتے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ امریکی پائلٹ کو بچانے کے مشن کے دوران کئی ‘دشمن طیارے، بشمول سی-130’ تباہ ہو گئ
ناسا چاند آرٹیمس خلائی مشن خلا باز بیسن تصویر
