ناسداک میں 5.5 فیصد کمی، ڈیٹا سینٹرز پر نگرانی کی گھبراہٹ
امریکی درمیانی انتخابات کے نتائج کے بعد ناسداک میں 5.5 فیصد کی تاریخی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے اے آئی اسٹاکز متاثر ہوئے ہیں۔
06 نومبر 2026 کو امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ایک بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا گیا جب ٹیک سیکٹر میں قیادت کرنے والا ناسداک کمپازٹ انڈیکس 5.5 فیصد گر گیا۔ یہ گراوٹ ڈیموکریٹک پارٹی کی درمیانی انتخابات میں بڑی کامیابی کے بعد سامنے آئی، جس سے سرمایہ کاروں میں ڈیٹا سینٹرز کی توسیع اور فنڈنگ کے حوالے سے شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔
Nasdaq کا تاریخی زوال اور مارکیٹ ویلیو
Nasdaq Composite میں یہ گراوٹ اپریل 2025 میں 'لبریشن ڈے' کے بعد سب سے گہری ایک روزہ ڈبے کی حیثیت رکھتی ہے، جس نے مارکیٹ کی ٹریلینوں ڈالر کی ویلیو کو ختم کر دیا۔ سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی وسعت پذیر کامیابی اے آئی انفراسٹرکچر کی توسیع کو سست کر سکتی ہے اور چھوٹی کمپنیوں کے لیے مالی بحران کی طرف لے جا سکتی ہے۔Also readUSA turns to Scheffler, DeChambeau in Saturday foursomes
گزشتہ کئی ہفتوں سے اے آئی ٹریڈ پر بڑھتی ہوئی نگرانی کے باعث ناسداک کمپازٹ (.IXIC) میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ اب تک یہ پانچواں دن ہے جب انڈیکس 500 پوائنٹس سے زائد نیچے آیا ہے۔ اس گراوٹ کے بعد ناسداک کمپازٹ کیوریج ٹیریٹری میں داخل ہو گیا ہے، جو کہ 10 فیصد سے زائد کی کمی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔
AI اسٹاکس اور سیمی کنڈکٹرز کی شدت
سیمی کنڈکٹرز اور اے آئی انفراسٹرکچر میں کمی کافی حد تک متوقع تھی کیونکہ پچھلی فتوحات کا پیمانہ بہت زیادہ تھا۔ فیلادلفیا سیمی کنڈکٹر انڈیکس (.SOX) 12 فیصد گر کر پچھلے چھ مہینوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایس ٹی این ڈی (Nvidia) کے شیئرز 9 فیصد نیچے آئے جبکہ ایڈوانسڈ مائیکر ڈیوائسز (AMD) کی چھلانگ 17 فیصد رہی۔
حائپرسکیلر کمپنیوں پر بھی اثر پڑا، جس میں ایمیزون (.AMZN.O) اور الجبرا (GOOGL.O) کے شیئرز ہر ایک میں 2.2 فیصد کی کمی دیکھی گئی۔ ناسداک 100 انڈیکس، جس میں بڑے نام شامل ہیں، 6.4 فیصد گر کر 2.5 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کو مٹا دیا۔
نیو کلاؤڈ کمپنیوں کا کریش اور خطرہ
نیو کلاؤڈ کمپنیوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، جن میں کورویو (CRWV.O) نے 10 فیصد کی کمی دیکھی۔ اس کی 5 سالہ کریڈٹ ڈیفالٹ سوئپ اسپریڈز 1,267.9 بیسس پوائنٹس تک بڑھ گئیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ نیبیوس (NBIS.O) کے شیئرز 15 فیصد نیچے آئے، اور دونوں کمپنیوں کے شیئرز آکٹوبر 2025 کی ریکارڈ بلندی سے آدھے سے زیادہ کم ہو چکے ہیں۔
مقامی مزاحمت اور مستقبل کے تجزیات
سرمایہ کار اب مقامی مخالفت کو مدنظر رکھ رہے ہیں، جہاں ڈیٹا سینٹرز بجلی اور پانی کے نظام پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یو بی ایس کے تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ 2028 کے متوقع ڈیٹا سینٹر اضافے کا 30 فیصد حصہ تعمیراتی رکاوٹوں میں ہو سکتا ہے۔
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