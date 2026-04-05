نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب: وزارت اطلاعات کا بیان

وزارت اطلاعات نے نام نہاد افغان ترجمان حمد اللہ فطرت کی جانب سے کیے جانے والے جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی وضاحت کی ہے۔
وزارت اطلاعات کے مطابق، نام نہاد افغان ترجمان حمد اللہ فطرت ایک بار پھر جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں صرف فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ درست فضائی حملوں، چوکیوں کی تباہی، قبضے میں لیے گئے اسلحہ اور سازوسامان، افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے کارندوں کی ہلاکتوں اور زخمیوں سے متعلق اعداد و شمار باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں، اور حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی جاتی ہیں، جو کہ ایک منظم اور
شفاف طریقہ کار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے برعکس، جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف رجیم، مسلسل من گھڑت معلومات پیش کر رہی ہے۔ حالیہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پوری دنیا بھارتی سرپرستی میں قائم افغان طالبان رجیم اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی گواہ ہے۔ ان حملوں میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ حالیہ بزدلانہ حملہ ڈومیل، بنوں میں ہوا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت دس شہری شہید ہوئے۔\افغان شہریوں کو پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے مسلسل استعمال کیے جانے کے شواہد بھی منظر عام پر آ چکے ہیں اور عوامی سطح پر دستیاب ہیں۔ ان میں 5 اپریل کو بلوچستان کے وزیر داخلہ کی کانفرنس میں پیش کی گئی معلومات بھی شامل ہیں، جو افغان حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت اور سرپرستی کو بے نقاب کرتی ہیں۔ ایک اور ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد قیادت کو پناہ اور تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی رپورٹس افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں درجنوں دہشت گرد پراکسیز کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس صورتحال میں، حمد اللہ فطرت اور افغان طالبان رجیم کے دیگر ترجمان باقاعدگی سے جعلی، پرانی، اور یہاں تک کہ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پروپیگنڈا ویڈیوز اور دعوے پوسٹ کرتے رہتے ہیں، جنہیں صرف ان کے بھارتی آقاؤں اور ان کے پروپیگنڈا نیٹ ورک کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ سچ ہمیشہ جھوٹ پر غالب آتا ہے اور اس طرح کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا پردہ فاش ہوتا رہے گا۔\وزارت اطلاعات کا یہ بیان پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں شفافیت اور درستگی کو یقینی بناتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گا۔ حکومت پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کوششوں کو مزید موثر بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام کو اعتماد میں لینے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ یہ واضح ہے کہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کا مقابلہ سچائی اور حقائق کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔
افغانستان پاکستان طالبان دہشت گردی پروپیگنڈا وزارت اطلاعات حمد اللہ فطرت