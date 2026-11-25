ناکچو سیریز کا ٹریلر جاری، انکرہ عزیز نے اٹالین زبان سیکھی
فواد خان اور اِکرا عزیز کی ناکچو سیریز کا ٹریلر جاری، انکرہ عزیز نے کردار کی تیاری کے لیے دو مہینے اٹالین زبان سیکھی۔ سیریز چار دسمبر کو نیٹ فلکس پر آئے گی۔
ایکسپریس میڈیا گروپ کے تحت شائع ہونے والی خبروں کے مطابق، 'جاو بچے ہوں سَنگ سمیت لو' نامی مقبول سیریز کا ٹریلر منگل کی شام کو اسکرین کیا گیا۔ اس ایونٹ نے ناظرین کے لیے صرف ایک پہلی جھلک ہی نہیں پیش کی بلکہ اداکاروں نے اپنی کرداروں کی تیاری، شوٹنگ کے تجربات اور کہانی کو زندگی میں لانے کے چیلنجز کے بارے میں بھی تفصیلات شیئر کیں۔
اداکارہ کی محنت اور زبان کی تیاری
اس ایونٹ میں سب سے بڑی انکشافات اداکارہ اِکرا عزیز نے کی، جنہوں نے بتایا کہ ان کے کردار کی تیاری کے لیے اٹالین زبان سیکھنا انتہائی ضروری تھا۔ اِکرا عزیز نے وضاحت کی کہ انہوں نے اپنے کردار کی اٹالین اصلیت کو اجاگر کرنے کے لیے دو مہینے کی سخت اٹالین زبان کی کورس مکمل کی، جو کہ ان کی پیشہ ورانہ لگن کی دلیل ہے۔Also readMahmood Achakzai Calls for National Govt, Reforms
اس کے علاوہ، کھوشحال خان نے بھی شوٹنگ کے مقامات کے بارے میں بات کی۔ ٹریلر میں نظر آنے والے خوبصورت اٹالین مناظر کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کچھ سینز سکردو میں بھی شوٹ کیے گئے، جس سے پاکستانی اور بین الاقوامی لوکیشنز کا خوبصورت امتزاج سامنے آتا ہے۔
فواد خان اور سنیم سعید کی جوڑی
فواد خان نے اس پروجیکٹ کو قبول کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے کردار کا سفر جذباتی طور پر بہت طلب کرنے والا اور مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ کردار سنبھالا اور تخلیقی ٹیم کی تعریف کی، یہ یقین ظاہر کرتے ہوئے کہ کسی نے بھی اس کہانی کو اس سے بہتر نہیں لکھی یا پروڈیوس نہیں کر سکتا۔
اس پروگرام میں 'زندگی گلزار ہے' کے پنپلز کے لیے بھی ایک خاص تحفہ تھا، کیونکہ فواد خان اور سنیم سعید اسکرین پر ایک بار پھر ساتھ نظر آرہے ہیں۔ ان کی باقاعدہ جوڑی نے ناظرین میں دوبارہ دلچسپی بڑھا دی ہے، جو اب تک ان کی کیمسٹری کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔
موسیقی اور ناشرین کی تاریخ
راؤنڈ اپ میں موسیقی کو بھی نمایاں مقام حاصل تھا۔ فواد خان اور شاعہ گل نے سیریز کے اصل ساؤنڈ ٹریک کو گایا۔ عاصم اظہر اور زبیدہ بن گش نے بھی اس ایونٹ میں شو سے ایک گانا پیش کیا۔ یہ سیریز فارحت اشتیاق کی بیسٹ سیلنگ ناول پر مبنی ہے اور اس میں ستاروں پر مشتمل کاسٹ موجود ہے۔ سیریز چار دسمبر کو نیٹ فلکس پر پیش کی جائے گی۔
اسی دوران، پاپ سنگر محسن رضا خان جو کہ بونی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کی اطلاع ملنے پر اداکارہ سحر بخاری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک مختصر پیغام جاری کیا۔
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