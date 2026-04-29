ناہد رانا پی ایس ایل فائنل کے لیے تیار، بی سی بی نے این او سی جاری کر دیا

بنگلادیش کے فاسٹ بولر ناہد رانا کو پی ایس ایل 2026 کے فائنل میں کھیلنے کی اجازت مل گئی، بی سی بی نے ورک لوڈ کے مسائل کے بعد این او سی جاری کر دیا۔
بنگلادیش کے فاسٹ بولر ناہد رانا پی ایس ایل 2026 میں واپسی کے لیے تیار ہیں، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ( بی سی بی ) نے انہیں نو آپشن سرٹیفکیٹ ( این او سی ) جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بی سی بی نے ناہد رانا کو ان کے ورک لوڈ کو منظم کرنے کے لیے پی ایس ایل سے واپس بلا لیا تھا۔ ابتدائی طور پر بی سی بی نے ناہد رانا کو صرف 13 اپریل تک این او سی جاری کیا تھا، لیکن اب انہیں پی ایس ایل کے فائنل میں کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ناہد رانا پشاور زلمی کی نمائندگی کریں گے اور فائنل میچ 3 مئی کو کھیلا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس کے بعد آیا ہے جب انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ٹی 20 سیریز کے پہلے دو میچوں کے لیے آرام دیا گیا تھا۔ بی سی بی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک بڑے عالمی فرنچائز مقابلے کے فائنل میں شرکت کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جسے کھلاڑی کی مسلسل ترقی کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ بی سی بی نے مزید کہا کہ ٹیم مینجمنٹ اور میڈیکل ٹیم نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میچ میں ان کی شرکت سے ان کی فٹنس، ورک لوڈ مینجمنٹ یا قومی ذمہ داریوں پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بی سی بی صدر تمیم اقبال کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ناہد رانا کو پی ایس ایل میں واپسی کی اجازت دی۔ ناہد رانا حالیہ دنوں میں شاندار فارم میں ہیں۔ انہوں نے زلمی کے لیے چار میچوں میں سات وکٹیں حاصل کیں، جن کی اوسط 10.
85 اور اکانومی ریٹ 5.42 رہی۔ اس میں کراچی Kings کے خلاف 3 وکٹیں شامل ہیں، جس کے بعد زلمی نے 246 رنز بنائے اور Kings کو صرف 87 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ناہد رانا نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں بنگلادیش کے لیے 5 وکٹیں بھی حاصل کیں اور سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی بن گئے، انہوں نے 16.75 کی اوسط سے آٹھ وکٹیں حاصل کیں۔ بی سی بی نے اصل میں ناہد رانا کو چھ دنوں کے لیے آرام دیا تھا۔ یہ وقفہ بدھ کو ختم ہونا تھا، جس کے بعد وہ بنگلادیش اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی تیاری شروع کرنے والے تھے۔ یہ سیریز 8 مئی کو ڈھاکہ میں شروع ہوگی۔ تاہم، پی ایس ایل کا فائنل میچ ٹیسٹ میچ سے صرف پانچ دن پہلے شیڈول ہے، لیکن بی سی بی نے تصدیق کی ہے کہ ناہد رانا ٹیسٹ میچ کے لیے دستیاب رہیں گے۔ یہ فیصلہ ناہد رانا کی صلاحیتوں اور قومی ٹیم کے لیے ان کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ بی سی بی نے واضح کیا ہے کہ وہ ناہد رانا کے ورک لوڈ کو مکمل طور پر مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنائیں گے کہ ان کی صحت اور فٹنس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ناہد رانا کی واپسی سے پشاور زلمی کو پی ایس ایل کے فائنل میں جیتنے کا موقع ملے گا اور یہ بنگلادیش کرکٹ کے لیے بھی ایک مثبت پیشرفت ہے۔ ناہد رانا ایک باصلاحیت فاسٹ بولر ہیں اور انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قومی ٹیم کے لیے ایک اہم کھلاڑی ہیں۔ بی سی بی نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا ہے اور انہیں پی ایس ایل میں کھیلنے کی اجازت دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ فیصلہ ناہد رانا کے کیریئر کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے اور وہ مستقبل میں بنگلادیش کرکٹ کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ناہد رانا کی واپسی سے پی ایس ایل کے مداحوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ ان کی شاندار کارکردگی دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں
